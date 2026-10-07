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सेंसर से पास हुई ‘जेलर 2’ , रजनीकांत की फिल्म को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट; जानें कितना होगा रनटाइम

Jailer 2: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ सेंसर बोर्ड से पास हो गई है. इस फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है. जानिए फिल्म का कितना होगा रनटाइम.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 7, 2026 4:28:30 PM IST

जेलर 2 सेंसर बोर्ड से हुई पास
जेलर 2 सेंसर बोर्ड से हुई पास


रजनीकांत की आगामी फिल्म ‘जेलर 2’ ने रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया पूरी कर ली है. खबरों के मुताबिक, नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है और इसका रनटाइम तीन घंटे से कम है. हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

फिल्म का कितना होगा रनटाइम?

सर्टिफ़िकेशन डिटेल्स के मुताबिक फिल्म को U/A 16+ सर्टिफ़िकेशन मिला है. ‘जेलर 2’ की सर्टिफाइड लंबाई 165 मिनट और 18 सेकंड है. इससे यह सीक्वल साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ से सिर्फ़ तीन मिनट छोटा हो जाता है , जिसका रनटाइम लगभग 168 मिनट था.

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फिल्म के बारे में

सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म ‘जेलर 2’ में पहली फिल्म की सफलता के बाद रजनीकांत मुथुवेल पांडियन के रोल में वापस आ रहे हैं. सीक्वल में कई नए एक्टर्स के साथ-साथ कई नए एक्टर्स भी हैं, जिनमें एसजे सूर्या, विद्या बालन, सूरज वेंजरामूडू और मिथुन चक्रवर्ती शामिल हैं. मोहनलाल और शिवा राजकुमार के भी इस फ्रेंचाइजी में लौटने की पुष्टि हो गई है. फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है, जबकि अनिरुद्ध रविचंदर ने इसका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है.

फिल्म के ट्रेलर में क्या देखने को मिला?

रजनीकांत ने ‘जेलर 2’ के ट्रेलर में टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में दमदार एंट्री की है. वह अब वैन ड्राइवर के रूप में शांत जिंदगी जी रहा है और अपने पीछे पड़े दुश्मनों से दूर रहना चाहता है. हालांकि, जब कल्पक के लोग उसके करीबियों को निशाना बनाते हैं, तो मुथुवेल एक बार फिर एक्शन में लौटता है. इस बार उसके दुश्मन पहले से ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन वह अपने अंदाज में उनका सामना करने के लिए तैयार है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

यह खबर भी पढ़ें: Who Is Shannon K: कौन हैं 25 साल की शैनन के? जिनकी बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री पर चर्चा तेज, दिग्गज गायक कुमार सानू…

Tags: jailer 2Jailer 2 CertificateJailer 2 MovierajinikanthRajinikanth Jailer 2
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