Jailer 2 Box Office: ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘छावा’ और ‘पीके’ को पछाड़ 800 करोड़ रुपये के पार पहुंची कमाई

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ रिलीज के 18 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर तमिल सिनेमा में नया इतिहास रच दिया है, इसी के साथ फिल्म ने बॉलीवुड की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में ‘छावा’ और ‘पीके’ फिल्म शामिल हैं. कि

फिल्म का इंडियन कलेक्शन

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ ने चार दिनों के ओपनिंग वीकेंड में 400 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने 18वें दिन यानी रविवार को भारत में 11.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही इसकी कुल कमाई 456 करोड़ रुपये नेट और 533 करोड़ रुपये ग्रॉस हो गई. फिल्म अब भारत में 450 करोड़ रुपये नेट कमाने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है.

वर्ल्डवाइड फिल्म की कितनी कमाई हुई?

विदेशों में भी ‘जेलर 2’ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दक्षिण-पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में रजनीकांत की लोकप्रियता का फिल्म को फायदा मिला है. फिल्म ने विदेशों में करीब 29 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 808 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस तरह ‘जेलर 2’ 800 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है.

‘छावा’ और ‘पीके’ के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे

‘जेलर 2’ ने तीसरे वीकेंड में आमिर खान की ‘PK’ और विक्की कौशल की ‘छावा’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इसके 850 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा एस.जे. सूर्या, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना मेनन शामिल हैं.

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