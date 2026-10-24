Jailer 2 Box Office Collection Day 9: थलाइवा का जादू सिर चढ़कर बोला! ‘जेलर 2’ ने 9 दिन में दुनियाभर से बटोरे 628.05 करोड़

Jailer 2 Box Office Collection Day 9: नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को घरेलू कमाई में गिरावट दर्ज की. इस एक्शन ड्रामा ने 10,484 शो में इंडिया में Rs 14.50 cr का नेट रेवेन्यू इकट्ठा किया. यह पिछले दिन के Rs 17.15 cr से 15.5% कम है. मंदी के बावजूद, फिल्म की दुनिया भर में कमाई Rs 628.05 cr हो गई. इसके घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट ने ओवरऑल थिएटर परफॉर्मेंस में योगदान देना जारी रखा है.

‘जेलर 2’ के 9वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने नौवें दिन इंडिया में 14.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. तमिल स्क्रीनिंग ने 4,885 शो से 9.35 करोड़ रुपये कमाए, जो दिन की डोमेस्टिक नेट कमाई का 64.5% था. तेलुगु वर्शन ने 1,787 शो में 3.00 करोड़ रुपये कमाए. हिंदी स्क्रीनिंग ने 3,624 शो से 1.75 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ शो ने 188 स्क्रीनिंग से 40 लाख रुपये जोड़े. एवरेज कलेक्शन हर शो में 13,831 रुपये रहा. कुल इंडिया नेट कमाई 348.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि डोमेस्टिक ग्रॉस टोटल 408.55 करोड़ रुपये है.

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विदेशी कलेक्शन

शुक्रवार को फिल्म की कमाई में विदेशी बाज़ारों ने Rs 5.00 cr का योगदान दिया. इससे इसका कुल अंतर्राष्ट्रीय कमाई Rs 219.50 cr हो गई. घरेलू कमाई को मिलाकर, दुनिया भर में कुल कमाई Rs 628.05 cr हो गई. ‘जेलर 2’ ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को Rs 59.70 cr के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत की. शुक्रवार को कमाई Rs 37.10 cr रही, इसके बाद शनिवार को Rs 47.25 cr रही. रविवार को Rs 55.85 cr की कमाई हुई, जबकि सोमवार को Rs 42.35 cr रिकॉर्ड किए गए. मंगलवार को कमाई Rs 46.80 cr तक पहुँच गई, जो बुधवार को घटकर Rs 28.15 cr रह गई. फिल्म ने गुरुवार को 17.15 करोड़ रुपये कमाए, जिससे पहले हफ़्ते की कुल कमाई 334.35 करोड़ रुपये हो गई. शुक्रवार के आंकड़े बताते हैं कि दूसरे हफ़्ते में रोज़ाना कमाई में लगातार गिरावट आई है.

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