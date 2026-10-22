Jailer 2 Box Office Collection: 600 करोड़ की ओर बढ़ी ‘जेलर 2’! दुनिया भर में शानदार कमाई, इंडिया नेट कलेक्शन 300 करोड़ के पार

Jailer 2 Box Office Collection: रजनीकांत और मोहनलाल स्टारर ‘जेलर 2’ के थिएटर में सातवें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट देखी गई. इस एक्शन ड्रामा ने बुधवार, 21 अक्टूबर को इंडिया में Rs 28.15 cr कमाए. यह पिछले दिन के Rs 46.80 cr से 39.9% कम है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने डोमेस्टिक नेट कमाई में Rs 300 cr का माइलस्टोन पार कर लिया है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन Rs 582.45 cr तक पहुंच गया है. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन Rs 371.45 cr है, जिसमें डोमेस्टिक नेट कमाई कुल Rs 317.20 cr है. ओवरसीज मार्केट ने बुधवार को Rs 7 cr का कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे ओवरसीज ग्रॉस Rs 211 cr हो गया. कई भाषाओं में कई दिनों तक थिएटर में अच्छी कमाई करने के बाद फिल्म ने सातवें दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया.

‘जेलर 2’ का 7वें दिन का कलेक्श

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को तमिल वर्जन ने 6,914 शो में 18.50 करोड़ रुपये कमाकर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टॉप किया. तेलुगु वर्जन ने 2,187 स्क्रीनिंग में 6 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, हिंदी रिलीज ने 5,183 शो में 3 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ वर्जन ने 186 शो में 0.65 करोड़ रुपये जोड़े.

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‘जेलर 2’ का पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘जेलर 2’ 15 अक्टूबर को थिएटर में 59.70 करोड़ रुपये के साथ रिलीज हुई थी. शुक्रवार को कलेक्शन गिरकर 37.10 करोड़ रुपये रह गया, जिसके बाद वीकेंड में फिल्म ने वापसी की. शनिवार को 47.25 करोड़ रुपये और रविवार को 55.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसके बाद फिल्म ने सोमवार को 42.35 करोड़ रुपये और मंगलवार को 46.80 करोड़ रुपये कमाए. बुधवार का संग्रह शुरुआती सप्ताह के दौरान सबसे कम दैनिक आंकड़ा था.

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