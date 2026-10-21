Jailer 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की बादशाहत! 6 दिन में दुनियाभर से कमाए  541 करोड़

Jailer 2 Box Office Collection Day 6: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखी. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन एंटरटेनर ने अपने छठे दिन भारत में 45.55 करोड़ रुपये कमाए. सैकनिल्क के अनुसार, यह नया आंकड़ा सोमवार की 42.35 करोड़ रुपये की कमाई से 7.6% ज़्यादा है. फिल्म की दुनिया भर में कमाई अब 541 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें घरेलू और विदेशी बाज़ारों का योगदान है.

हर भाषा में बनाया अलग-अलग रिकॉर्ड

ऑक्यूपेंसी के आंकड़ों में भाषाओं के हिसाब से भी अंतर दिखा. तमिल स्क्रीनिंग में 70%, उसके बाद तेलुगु में 59.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कन्नड़ में 52%, जबकि हिंदी शो में 26% ऑक्यूपेंसी रही. तमिल 2D वर्शन के लिए, कुल ऑक्यूपेंसी 73.46% तक पहुंच गई. सुबह के शो में 60.46%, दोपहर की स्क्रीनिंग में 80%, शाम के शो में 80.08% और रात की स्क्रीनिंग में 73.31% ऑक्यूपेंसी रही. तेलुगु 2D वर्शन में कुल 52.46% ऑक्यूपेंसी रही. सुबह के शो में 28%, जबकि दोपहर, शाम और रात की स्क्रीनिंग में क्रमशः 59.58%, 62.08% और 60.17% ऑक्यूपेंसी रही.

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‘जेलर 2’ का छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने मंगलवार को भारत में 15,529 शो में अपनी कमाई दर्ज की. इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन Rs 287.80 करोड़ हो गया है, जबकि भारत का ग्रॉस Rs 337 करोड़ है. मंगलवार को ओवरसीज़ मार्केट ने Rs 10 cr का योगदान दिया, जिससे ओवरसीज़ कुल कमाई Rs 204 cr हो गई. फिल्म ने 15 अक्टूबर को Rs 59.70 cr से ओपनिंग की. इसके बाद शुक्रवार को इसका कलेक्शन Rs 37.10 cr और शनिवार को Rs 47.25 cr हो गया. रविवार को Rs 55.85 cr की कमाई हुई, जबकि सोमवार की कमाई Rs 42.35 cr पर आ गई. मंगलवार के सुधार से पता चलता है कि फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में थिएटर्स में अच्छी-खासी डिमांड बनाए रखी.

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