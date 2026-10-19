Home > मनोरंजन > Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन

Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन

Jailer 2 Day 4 Box Office Collection: रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान जारी है. इस फिल्म ने रविवार के दिन छप्परफाड़ कमाई की. जानिए फिल्म का कलेक्शन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 11:41:15 AM IST

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने रिलीज के महज चार दिनों में दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन भी शानदार कमाई की. आइए जानते हैं फिल्म का वीकएंड कलेक्शन.

फिल्म ने रविवार को कितनी कमाई?

‘जेलर 2’ की कुल कमाई की बात करें, तो इसने 4 दिनों बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 204.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इंडिया में इसकी ग्रॉस कमाई 234.25 करोड़ है. वहीं, फिल्म का ओवरसीज़ कलेक्शन 190 करोड़ रुपये हो गया है. इससे फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई सिर्फ़ चार दिनों में 424.25 करोड़ हो गई है. यानी कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. 

‘धुरंधर 2’ को पछाड़ा

‘जेलर 2’ ने विदेशों में पहले दिन करीब 57 करोड़ रुपये कमाए, जबकि ‘धुरंधर 2’ की ओपनिंग 52 करोड़ रुपये रही थी. इसके अलावा ‘पेड्डी’ ने 28 करोड़, ‘जन नायकन’ ने 27.50 करोड़ और मलयालम फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने 25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. इस तरह ‘जेलर 2’ ने 2026 में भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी ओवरसीज ओपनिंग दर्ज की.

फिल्म के बारे में

रजनीकांत अभिनीत फिल्म ‘जेलर 2’ में एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू भी हैं. वहीं, मोहनलाल, शिवराजकुमार और जैकी श्रॉफ स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे.

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20: बड़े भाई को थप्पड़ मारने पर पछताए आसिफ खान, सलमान खान ने दी माफी मांगने की सलाह

Tags: jailer 2Jailer 2 Box Office CollectionJailer 2 Day 4 Collectionrajinikanth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026
Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन
Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन
Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन
Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन
Jailer 2 Box Office: रविवार को आया ‘जेलर 2’ का तूफान, रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई; जानें कलेक्शन