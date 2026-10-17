Jailer 2 Box Office Collection Day 2: ‘जेलर 2’ की धुआंधार कमाई जारी, रजनीकांत की फिल्म ने 2 दिन में पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा

Jailer 2 Box Office Collection Day 2: मोहनलाल और विद्या बालन स्टारर रजनीकांत की एक्शन फिल्म ‘जेलर 2’ ने थिएटर में रिलीज़ होने के दो दिनों के अंदर दुनिया भर में Rs 200 cr का ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है. फिल्म ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भारत में 13,157 शो में Rs 35.60 cr कमाए. इसका घरेलू नेट कलेक्शन Rs 95.30 cr तक पहुँच गया है, जबकि भारत का ग्रॉस Rs 112.10 cr है. विदेशों की कमाई ने भी इसमें अहम योगदान दिया है, जिससे दुनिया भर में ग्रॉस Rs 209.10 cr हो गया है.

‘जेलर 2’ दिन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने अपने दूसरे दिन भारत में Rs 35.60 cr का नेट कलेक्शन किया. शुक्रवार को विदेशी मार्केट ने Rs 40 cr का योगदान दिया, जिससे कुल विदेशी ग्रॉस Rs 97 cr हो गया. सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे दिन का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन गुरुवार को पहले दिन की कमाई 59.70 करोड़ रुपये से 40.4% कम रहा. पहले दिन, फिल्म ने 16,599 शो किए और कुल 55.4% ऑक्यूपेंसी रही. शुक्रवार को रिपोर्ट की गई ऑक्यूपेंसी 48.2% रही, जिसमें पूरे देश में 13,157 शो हुए.

Lal Krishna Advani Health News: लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, अभी कैसी है हालत?

शुक्रवार को भाषा के हिसाब से कलेक्शन

तमिल वर्शन ने 7,243 शो में 25.25 करोड़ रुपये के साथ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर टॉप किया. इसका ऑक्यूपेंसी रेट 61% रहा. तेलुगु वर्शन ने 1,940 शो में 7.25 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 54.3% ऑक्यूपेंसी रही. हिंदी वर्शन ने 3,850 शो में 2.75 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 21% ऑक्यूपेंसी रही. वहीं, कन्नड़ वर्शन ने 124 शो में 35 लाख रुपये कमाए, जिसमें 46% ऑक्यूपेंसी रही. चारों भाषाओं के वर्जन ने मिलकर दूसरे दिन भारत में 35.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

Train के AC कोच में पहले नहीं देखा ऐसा नजारा! लोअर बर्थ पर सजाई पान की दुकान, आगे जो हुआ… VIDEO पर छिड़ गई तगड़ी बहस!