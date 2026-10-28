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Jailer 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत का राज! ‘जेलर 2’ ने 13वें दिन भी की करोड़ों की कमाई

Jailer 2 Box Office Collection Day 13: रजनीकांत की एक्शन फिल्म 'जेलर 2' ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को घरेलू नेट कमाई में Rs 7.50 cr के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई. फिल्म ने कई भाषाओं में स्क्रीनिंग रजिस्टर की, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 415.65 cr हो गया.

By: Heena Khan | Published: October 28, 2026 6:49:06 AM IST

jailer 2 box office collection
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Jailer 2 Box Office Collection Day 13: रजनीकांत की एक्शन फिल्म ‘जेलर 2’ ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को घरेलू नेट कमाई में Rs 7.50 cr के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई. फिल्म ने कई भाषाओं में स्क्रीनिंग रजिस्टर की, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 415.65 cr हो गया. इसकी घरेलू ग्रॉस कमाई Rs 486.50 cr तक पहुंच गई है, जबकि दुनिया भर में कुल कमाई Rs 744.00 cr है. फिल्म ने अपने 13वें दिन विदेशी मार्केट से Rs 2.00 cr जमा किए. इससे इसकी कुल विदेशी कमाई Rs 257.50 cr हो गई. हालांकि, पिछले दिन के परफॉर्मेंस की तुलना में घरेलू आंकड़ों में कमी दिख रही है.

‘जेलर 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म की मंगलवार की कमाई सोमवार के Rs 9.45 cr के नेट कलेक्शन से 20.6% कम हो गई. इसका लेटेस्ट डेली टोटल भी पहले दिन के Rs 59.70 cr के कलेक्शन से कम है, जो इसकी एक दिन की सबसे ज़्यादा कमाई है. मंगलवार को मूवी के लगभग 609,401 टिकट बिके. थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से इसका कुल फुटफॉल 27,748,586 तक पहुँच गया है. दिन के लिए फिल्म की रिपोर्ट की गई ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 18.3% थी.

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भाषा के हिसाब से तमिल वर्शन सबसे आगे

तमिल वर्शन ने 4,620 शो में Rs 4.15 cr कमाए. तेलुगु स्क्रीनिंग ने 1,773 शो में Rs 1.65 cr कमाए, जबकि हिंदी वर्शन ने 4,060 शो में Rs 1.45 करोड़ कमाए. कन्नड़ स्क्रीनिंग ने 211 शो में Rs 25 लाख जोड़े. रिपोर्ट की गई ऑक्यूपेंसी रेट तमिल के लिए 21.2%, तेलुगु के लिए 20.2%, हिंदी के लिए 14.0% और कन्नड़ के लिए 22.0% थी. ये आंकड़े बताते हैं कि तमिल वर्शन ने घरेलू कमाई में सबसे ज़्यादा हिस्सा कमाया, जबकि कन्नड़ वर्शन ने चारों भाषाओं के वर्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की.

‘जेलर 2’ ने अपने पहले हफ़्ते में Rs 334.35 cr कमाए. इसके दूसरे हफ़्ते की शुरुआत शुक्रवार, 23 अक्टूबर को Rs 14.50 cr से हुई. शनिवार का कलेक्शन बढ़कर Rs 24.15 cr हो गया, इसके बाद रविवार को Rs 25.70 cr हुआ. इसके बाद फ़िल्म ने सोमवार को Rs 9.45 cr कमाए, जिसके बाद मंगलवार के आंकड़े और कम हो गए. तमिल वर्शन ने मंगलवार को कुल 21.73% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो में 16.08%, दोपहर में 19.77%, शाम को 24.08% और रात में 27.00% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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Tags: bollywoodjailer 2rajinikanth
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