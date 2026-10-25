Jailer 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही ‘जेलर 2’, 10वें दिन कमाई में आया बड़ा उछाल

Jailer 2 Box Office Collection: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने अपने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैकनिल्क के मुताबिक, इस एक्शन ड्रामा ने 10वें दिन इंडिया में Rs 24.15 cr कमाए, जो शुक्रवार के Rs 14.50 cr से 66.6% ज़्यादा है. वहीं एक बार फिर रजनीकांत की फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली.

‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 10

फिल्म ने शनिवार को ओवरसीज़ ग्रॉस रेवेन्यू में Rs 10 cr जमा किए, जिससे इसकी कुल इंटरनेशनल कमाई Rs 229.50 cr हो गई. इसने दिन में 11,591 स्क्रीनिंग में हर शो में एवरेज Rs 20,835 कमाए. फिल्म के पहले हफ़्ते में इंडिया में Rs 334.35 cr नेट कलेक्शन हुए. इसकी रोज़ की कमाई में 15 अक्टूबर को 59.70 करोड़ रुपये, उसके बाद अगले तीन दिनों में 37.10 करोड़ रुपये, 47.25 करोड़ रुपये और 55.85 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके बाद फिल्म ने सोमवार और गुरुवार के बीच 42.35 करोड़ रुपये, 46.80 करोड़ रुपये, 28.15 करोड़ रुपये और 17.15 करोड़ रुपये कमाए. शुक्रवार की गिरावट के बाद, शनिवार को अच्छी रिकवरी हुई.

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भाषा के हिसाब से कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी

तमिल वर्जन ने शनिवार को भाषा के हिसाब से कमाई में सबसे आगे रहकर 5,545 शो में 16.25 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 46.2% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

तेलुगु ने 1,835 शो में 38.4% ऑक्यूपेंसी के साथ 4.40 करोड़ रुपये का योगदान दिया. हिंदी वर्जन ने 4,008 शो में 2.90 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 20.0% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कन्नड़ ने 203 शो के ज़रिए 0.60 करोड़ रुपये जोड़े, जिसमें 41.0% ऑक्यूपेंसी रही. तमिल 2D वर्जन में कुल 49.65% ऑक्यूपेंसी रही. इसके सुबह के शो में 29.00%, जबकि दोपहर, शाम और रात के शो में क्रमशः 48.15%, 56.00% और 65.46% ऑक्यूपेंसी रही. हिंदी 2D में कुल 24.23% ऑक्यूपेंसी रही, जिसमें इसके चार टाइम स्लॉट में 12.00%, 19.33%, 28.25% और 37.33% ऑक्यूपेंसी रही.