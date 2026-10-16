‘Jailer 2’ Box Office Collection day 1: बॉक्स ऑफिस पर थलाइवा का राज! ‘जेलर 2’ ने पहले दिन ही लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

‘Jailer 2’ Box Office Collection day 1: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है, जिसने अपने पहले दिन भारत में Rs 59.70 करोड़ की नेट कमाई की. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म गुरुवार, 15 अक्टूबर को थिएटर में आई. सैकनिल्क के अनुसार, इस एक्शन ड्रामा ने चार भाषाओं में 16,599 शो में भारत में Rs 70.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसकी ओवरसीज ग्रॉस Rs 55 करोड़ ने दुनिया भर में कुल Rs 125.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले दिन भारत में Rs 50 करोड़ का नेट कलेक्शन भी पार कर लिया.

‘जेलर 2’ दिन 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने गुरुवार को भारत में Rs 59.70 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन किया. इसके तमिल वर्शन का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा, उसके बाद तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ वर्शन का नंबर रहा. फिल्म ने अपने रिपोर्ट किए गए शो में कुल 55.4% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. Sacnilk के मुताबिक, ओपनिंग-डे पर 3,746,734 लोग आए. यही आंकड़ा अब तक दर्ज किए गए कुल फुटफॉल को दिखाता है. देश और विदेश की कमाई मिलाकर, फिल्म ने दुनिया भर में 125.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

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‘जेलर 2’ का भाषा के हिसाब से कलेक्शन

तमिल वर्शन ने 9,326 शो से 43.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिसमें 70.8% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. तेलुगु वर्शन ने 2,792 शो से 12.50 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 56.2% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. हिंदी वर्शन ने 4,371 शो से 3.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिसमें 22% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. इस बीच, कन्नड़ वर्शन ने 110 शो से 35 लाख रुपये कमाए, जिसमें 54% की ऑक्यूपेंसी रेट थी. इन आंकड़ों से फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 59.70 करोड़ रुपये हो गया.

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