Jailer 2 Box Office Collection: 3 दिन में 300 करोड़ पार! फिर सिनेमाघरों में दिखा थलाइवा का जलवा; देखें आज की कमाई

Jailer 2 Box Office Collection: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी दर्ज की. सैकनिल्क के अनुसार, इस एक्शन ड्रामा ने शनिवार, 17 अक्टूबर को इंडिया में Rs 47.80 cr कमाए. यह शुक्रवार के Rs 37.10 cr से 28.8% ज़्यादा है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन थिएटर में रिलीज़ होने के तीन दिनों के अंदर Rs 317.15 cr तक पहुँच गया है. इसने इंडिया में Rs 100 cr का माइलस्टोन भी पार कर लिया है.

‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 3

डिटेल में देखें तो, फिल्म ने शनिवार को 14,604 शो में Rs 47.80 cr जमा किए. इसकी कुल इंडिया नेट कमाई अब Rs 144.60 cr है, जबकि डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन Rs 169.65 cr हो गया है. ओवरसीज़ मार्केट ने तीसरे दिन Rs 47.50 cr का कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे ओवरसीज़ की कुल कमाई Rs 147.50 cr हो गई. इस कमाई के साथ, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन Rs 317.15 cr हो गया है. फिल्म ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को इंडिया में Rs 59.70 cr के साथ ओपनिंग की. शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर Rs 37.10 cr रह गई, लेकिन शनिवार को इसमें सुधार हुआ. सभी भाषाओं में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी दूसरे दिन के 48.2% से बढ़कर तीसरे दिन 53.9% हो गई.

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तोड़ दिए कई रिकॉर्ड

शनिवार की डोमेस्टिक कमाई में तमिल वर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा. इसने 7,802 शो से Rs 34.60 cr जमा किए, जिसमें 69.1% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. तेलुगु संस्करण ने 2,100 शो में 58.4% अधिभोग के साथ 8.50 करोड़ रुपये कमाए. हिंदी स्क्रीनिंग ने 4,554 शो से 4.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिसमें 26% अधिभोग था. कन्नड़ संस्करण ने 148 शो से 0.45 करोड़ रुपये जोड़े, जिसमें 49% अधिभोग दर्ज किया गया. साथ में, इन चार संस्करणों ने भारत में 47.80 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया. तमिल स्क्रीनिंग ने फिल्म के घरेलू प्रदर्शन पर अपना दबदबा जारी रखा. ‘जेलर 2’ थिएटर अधिभोग तमिल 2 डी संस्करण ने शनिवार को 74.23% की कुल अधिभोग दर्ज की. सुबह के शो में 54.08% दर्ज किया गया, जबकि दोपहर की स्क्रीनिंग 74.08% तक पहुंच गई. शाम की अधिभोग 78.69% हो गई सुबह की स्क्रीनिंग में 38%, दोपहर में 66.27% और शाम को 63.18% दर्शकों ने देखा. रात के शो में 74.73% लोग आए. फिल्म ने तीसरे दिन 3,121,280 लोगों को देखा, जिससे इसका कुल दर्शकों का आंकड़ा 9,361,338 हो गया.