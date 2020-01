बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. सनी सिंह और सोनाली सहगल की जोड़ी एक बार फिर से फिल्म जय मम्मी दी में नजर आएगी. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरोंं में दस्तक देने वाली है. फिल्म का ट्रेलर, गाने और कई पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें सनी और सोनाली की केमिस्ट्री काफी पसंद की जाती है. इससे पहले दोनों प्यार का पंचनामा 2 में नजर आए थे.

अब दोनों को एक बार फिर से कॉमेडी फिल्म जय मम्मी दी में देखा जाएगा. खास बात यह कि फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगाने के लिए पूनम ढिल्लों और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकर भी नजर आएगे. सुप्रिया फिल्म में सनी के मां का किरदार निभा रही है और पूनम सोनाली के मां का. साथ ही दोनों एक-दूसरे की पड़ोसन भी होती है. पड़ोसन की नोक-झोंक के साथ दोनों दर्शकों को खूब हंसाने वाले हैं.

आज फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज हुआ है. इसकी जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर दी है और साथ ही फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है. तरण के अलावा सोनाली सहगल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर जय मम्मी दी का नया पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर को शेयर करते हुए सोनाली इसके कैप्शन में लिखती है-मम्मी और फूलों की लड़ी की लड़ाई ने प्यार की लगा दी. दरअसल पोस्टर में सनी औस सोनाली फुलो की लड़ी से लपटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी डोर दोनों ने मम्मियों यानी पूनम और सुप्रिया पाठक के हाथ में हैं.

A post shared by Sonnalli Seygall (Sonali) (@sonnalliseygall) on Jan 6, 2020 at 9:47pm PST

View this post on Instagram

#SunnySingh, #SonnalliSeygall, #SupriyaPathak and #PoonamDhillon… New poster of #JaiMummyDi… Directed by Navjot Gulati… Produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Luv Ranjan and Ankur Garg… 17 Jan 2020 release. pic.twitter.com/rHUP45DwFj

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 7, 2020