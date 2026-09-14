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Jai Jai Ram Song: गणेश चतुर्थी पर ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज, अरिजीत और श्रेया की आवाज ने मोहा दर्शकों का मन

Jai Jai Ram Song Out Now: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' के मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज कर दिया है. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का आवाज में ये गाना दर्शकों का मन मोह रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 11:14:58 AM IST

जय जय राम गाना रिलीज
जय जय राम गाना रिलीज


नितेश तिवारी की आगामी फिल्म ‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज हो गया है. मेकर्स ने इस सॉन्ग को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जारी किया है. अरिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है. गाने के विजुअल्स भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं.

गाने में क्या है खास?

मेकर्स ने फिल्म ‘रामायण का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज किया है, वो 2 मिनट 8 सेकेंड का है. इस गाने की शुरुआत माता सीता से होती है, जिनका भगवान राम से स्वयंवर होने वाला है. इसके बाद वनवास और श्री राम के संघर्ष को दिखाया गया है. गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने. वहीं, इसके बोल लिखे हैं कुमार विश्वास ने. इसके अलावा इसका म्यूजिक तैयार किया है एआर रहमान और हीरल विराडिया ने. 

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फैंस क्या दे रहे प्रतिक्रियाएं?

इस गाने को सुनने के बाद नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘अब श्री राम और माता सीता की भावनाएँ दिव्य प्रतीत होती हैं.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, अरिजीत सिंह ने तो गजब कर दिया. वहीं एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘जंगल का दृश्य बेहतर दिखता है, असली जैसा लगता है, निर्माताओं को धन्यवाद. जय जय राम सीता राम ये भजन मैं मंदिर पे जाके गाऊंग.’ इसके अलावा अन्य यूजर्स ने कहा कि इस गाने को आंख बंद करके सुने और आनंद लें. 

फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है. पहला भाग 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग अक्टूबर 2027 में आने की उम्मीद है. फिल्म में रणबीर मुख्य भूमिका में हैं, फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं, वहीं अरुण गोविल, जिन्होंने 1990 के दशक की मशहूर टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाया था, राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे. यश रावण की भूमिका में हैं, वहीं सनी देओल हनुमान और रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के किरदार में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Ramayana Motion Poster: गणेश चतुर्थी पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने जारी किया पोस्टर, सीता मैया की मुस्कान पर फिदा हुए राघव जी; फैंस का जीता…

Tags: home-hero-pos-3Jai Jai Ram SongRamayana
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