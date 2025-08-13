Home > मनोरंजन > Jacqueline Fernandez Hot Sizzling Photo: Jacqueline Fernandez को किसने दी उल्टा खड़ा होने की सजा? फोटो देख डोल जाएगा ईमान

Jacqueline Fernandez Hot Sizzling Photo: श्रीलंका की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने एक हॉट सिजलिंग फोटो शूट कराया है। जिसमें अभिनेत्री अपने हाथ के बल पर उल्टा लटकी हुई नजर आ रही है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 13, 2025 16:27:17 IST

Jacqueline Fernandez Hot Sizzling Photo (जैकलीन फर्नांडीज)
Jacqueline Fernandez Hot Sizzling Photo (जैकलीन फर्नांडीज)

Jacqueline Fernandez Hot Sizzling Photo: श्रीलंका की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिसे देखकर अच्छे-अच्छों की नियत डोल सकती है। एक बार फिर जैकलीन ने ऐसा फोटो शूट कराया है, जिसे देखकर जवान लोगों को धड़कने बढ़ जाएंगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन हमेशा आकर्षक और स्टाइलिश लुक की वजह से सुर्ख़ियों में बनी रहती है। वह अक्सर अपने फैशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने लेटेस्ट फोटोशूट कराकर फैंस के दिलों पर छुरियां चला दी हैं। अभिनेत्री ने तस्वीर फेसबुक पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही हैं।

इस बार जैकलीन ने कैसा फोटोशूट कराया?

इस बार अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने फेसबुक पर फोटो शेयर किया है। जिसमें जैकलीन उल्टा खड़ी हुई नजर आ रही है। जैकलीन ने एकदम जालीदार काले रंग का ड्रेस पहने हुआ है। जिससे उनके शरीर का एक-एक झलक रहा है। जैकलीन जमीन पर अपने अपने हाथ पर उल्टा खड़ी नजर आ रही है। जैकलीन का ये सेक्सी अंदाज देख हर एक शख्स का ईमान डोल जाएगा। 2 घंटे पहले शेयर की गयी इस तस्वीर को अब तक करीब 7700 लोगों द्वारा पसंद किया गया है। इसके अलावा, 675 लोगों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की गई हैं। तो वहीं, अभिनेत्री की इस तस्वीर को 61 लोगों द्वारा शेयर भी किया गया है।

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर से ज्यादा दमदार इसके नीचे शेयर किए गए कमेंट हैं। इस तस्वीर में कई यूजर ने कमेंट किए है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, लिजार्ड।तो वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, काश मैं कैमरा मैन होता। इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मेरी नजर इस तस्वीर पर पड़ी, सचमुच मैंने सोचा कि यह कौन सा जानवर है…? फिर मैंने पेज का नाम पढ़ा और उसका चेहरा नीचे की तरफ देखा, जैकलीन फर्नांडीज लोल।

