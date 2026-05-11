‘सब जानती थीं फिर भी लिए महंगे गिफ्ट’, ठग सुकेश के केस में जैकलीन फर्नांडीज को झटका, ED ने किया पलटवार

Jacqueline Fernandez ED Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED ने सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी थी. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दिया था. ईडी ने कहा कि

एक्ट्रेस सुकेश के आपराधिक इतिहास से पूरी तरह अवगत थीं, फिर भी उन्होंने उसके साथ अपना संबंध जारी रखने का विकल्प चुना.

ईडी ने कोर्ट के समक्ष क्या कहा?

ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा, ‘जैकलीन मुख्य आरोपी सुकेश के आपराधिक इतिहास से भली-भांति परिचित थीं. उसकी असली पहचान और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने उसके साथ संबंध बनाए रखने और उससे लाभ प्राप्त करने का विकल्प चुना. साथ ही ‘अपराध की आय’ का उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किया, जो स्पष्ट रूप से धन के स्रोत के प्रति जानबूझकर की गई अनदेखी और मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है.’

एक्ट्रेस ने क्या जवाब दिया?

अभिनेत्री ने अदालत में सभी आरोपों का स्पष्ट खंडन किया है और कहा है कि उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा, ‘सुकेश ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और मेरी जिंदगी नरक बना दी.’ उन्होंने आगे कहा कि उसने मुझे गुमराह किया और मेरे करियर और आजीविका को नुकसान पहुंचाया. हालांकि, ईडी ने अगस्त 2022 में दायर आरोपपत्र में उन्हें सह-आरोपी बनाया था.

सुकेश, जैकलीन को अपनी प्रेमिका बताता रहा

सुकेश चंद्रशेखर, जो वर्तमान में कई मामलों के सिलसिले में जेल में बंद है, लगातार खुद को अभिनेत्री का प्रेमी बताता रहा है. लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन जैकलीन ने अदालत में कहा है कि सुकेश ने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक वैध व्यवसायी है. आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले दर्ज हैं.

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