स्टाइल और ग्लैमर का बेस्ट कॉम्बिनेशन, Jacqueline Fernandez ने दिखाई फुल ऑन बोल्डनेस

Jacqueline Fernandez Bold Look: बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस Jacqueline Fernandez ने बॉडीकॉन ड्रेस में बोल्ड और ग्लैमरस लुक शेयर किया। जानें उनके स्टाइल और फैशन के बारे में फैन्स क्या कह रहे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 19, 2025 17:56:27 IST

Jacqueline Fernandez
Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez Bold Look: बॉलीवुड की हॉट और स्टाइलिश एक्ट्रेस Jacqueline Fernandez ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर फैन्स का दिल जीत लिया है। इस बार जैकलीन ने एक स्टाइलिश बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया।

तस्वीरों में जैकलीन का अंदाज़ बेहद बोल्ड और ग्लैमरस नजर आ रहा है। उनका यह लुक फैन्स को दीवाना बना रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को देखकर लोगों ने जमकर कमेंट्स और तारीफें की हैं। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह ड्रेस जैकलीन के फिट बॉडी शेप को परफेक्टली हाइलाइट कर रही है।

Natasa Stankovic: ट्रांसपेरेंट टॉप में नताशा ने लगाई पानी में आग, बस एक फूल ने बचाई इज्जत, तलाक के बाद हॉट-सिजलिंग लुक देख डोल जाएगा…

यहां देखें जैकलीन का नया पोस्ट

View this post on Instagram

A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelienefernandez)



जैकलीन के इस स्टाइलिश अवतार ने फैन्स के दिलों में एक बार फिर से फैशन और ग्लैमर का तड़का लगा दिया। उनकी तस्वीरों में उनके कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई दे रही है, जो उन्हें अन्य सेलिब्रिटीज़ से अलग बनाती है।

Stree 2 के मेकर्स ने फिर मचाई तबाही, रिलीज कर रहे ऐसी फिल्म, जो हिला कर रख देंगे पुराने सारे रिकॉर्ड

कमेंट्स का बवंडर मचा

सोशल मीडिया पर उनके इस बोल्ड अंदाज पर फैंस के कमेंट्स का बवंडर मचा हुआ है। कुछ लोग उनके स्टाइल को प्रेरणादायक बता रहे हैं, तो कुछ ने उनके ड्रेस सेंस की जमकर तारीफ की है। एक्ट्रेस ने अपने फैशन सेंस और बॉडी पॉजिटिविटी के लिए चर्चा में बनी रहती हैं, और यह तस्वीरें इसका नया सबूत हैं।

