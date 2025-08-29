जैकलीन संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचीं थीं Avneet Kaur, लोगों की भीड़ में बुरी तरह फंस गईं एक्ट्रेस

66
Jacqueline Fernandez-Avneet Kaur Visit Lalbaugcha Raja : गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान बॉलीवुड सितारों ने बप्पा का अपने घर में स्वागत किया। साथ ही मुंबई के लोकप्रिय लालबागचा राजा के भी दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बप्पा का आशिर्वाद पाने के लिए लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह मुंबई के सबसे बड़े बप्पा हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची अवनीत कौर
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अवनीत कौर भी बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। दर्शन के बाद पंडाल से बाहर निकलते वक्त दोनों एक्ट्रेस भारी भीड़ के बीच फंस गईं। जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायपरल हो रहे वीडियो में जैकलीन और अवनीत कौर लालबागचा राजा के दर्शन के बाद पंडाल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान वह भारी भीड़ के बीच फंस गईं। पंडाल के सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक सभी एक्ट्रेस की सुरक्षा में तैनात नजर आए। इस दौरान प्रोड्यूसर राघव शर्मा भी उनके साथ नजर आए।
सुरक्षा गार्ड की मदद से निकले बाहर
भीड़ के कारण जैकलीन और अवनीत को बाहर निकलने में कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अवनीत कौर और राघव शर्मा को बाहर निकलते समय काफी घबराए हुए थे। लेकिन जैकलीन फर्नांडीज ने स्थिति को शांति से संभाला। वह चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए थीं। साथ ही लोगों का हाथ जोड़कर अभिवंदन भी करती नजर आ रही थीं। सुरक्षा गार्ड और वहां के स्वयंसेवकों ने सेलेब्स को बिना किसी परेशानी के भीड़ से बचाते हुए बाहर निकाल दिया।
