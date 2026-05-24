गैस-तेल संकट पर जैकी श्रॉफ का वीडियो वायरल, पीएम मोदी की अपील का किया समर्थन, लोगों को दी ये सलाह

Jackie Shroff Viral Video: अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जैकी श्रॉफ देश-दुनिया के मुद्दों पर अक्सर खुलकर अपनी राय रखते हैं. हाल ही में उन्होंने पेट्रोल और गैस संकट पर भी अपनी बेबाक राय रखी है.

उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को सपोर्ट किया है और लोगों को एक सलाह दी है.

जैकी श्रॉफ का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जैकी श्रॉफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘दुनिया भर में स्थिति काफी खराब है, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को आराम से खाने-पीने को मिल रहा है. बिना किसी परेशानी के पेट्रोल और गैस मिल रही है तो फिर शिकायत करने के बजाय चीजों को ठीक से इस्तेमाल करो.’ इतना कहकर वह आगे बढ़ जाते हैं. उनके इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी राय का समर्थन भी कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट पर जैकी श्रॉफ

जैकी श्रॉफ उर्फ ‘जग्गू दादा’ ने 80 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है. सुभाष घई की फिल्म ‘हीरो’ से वह बॉलीवुड में छा गए थे. उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उनकी अगली फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ रिलीज होने वाली है जिसका निर्देशन मनीष सैनी ने किया है. यह फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी जिसमें वह एक सुपरहीरो के रोल में नजर आएंगे. बता दें कि फिल्म को खासतौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है.