दो घूंट शराब ली और कर डाला इंटीमेट सीन, Kissing शूट से पहले ऐसा क्यों करता था ये हीरो?

Jackie Shroff Kissing Scene: बॉलीवुड के दिग्गज जैकी श्रॉफ ने खुलासा किया कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ किसिंग सीन के लिए उन्होंने दो शॉट ब्रांडी ली थी. जानिए कैसे शर्म और नर्वसनेस के बीच जैकी बन गए सेक्सी श्रॉफ.

By: Shraddha Pandey | Published: September 15, 2025 8:28:23 PM IST

Jackie Shroff Intimate Scene: बॉलीवुड का दिग्गज जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) अपने इंटरव्यूज में ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपका हैरान होना तय है. दरअसल, उन्होंने 90 के दशक की अपनी फिल्मों में दिए कुछ इंटीमेट सीन को लेकर बातें कीं. एक्टर ने बताया कि कैसे वो फिल्मों में किसिंग सीन करने से पहले घबरा जाते थे. 

माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और जूही चावला (Juhi Chawla) के साथ शूट किए गए रोमांटिक सीन के दौरान उन्होंने दो शॉट ब्रांडी ले लिए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? शर्म या फिर हिम्मत बढ़ाने का छोटा सा ट्रिक? बिल्कुल!

किसिंग के वक्त नर्वस होते थे जैकी

जैकी ने बताया कि कैमरे के सामने किसिंग सीन करते समय वह काफी नर्वस हो जाते थे. और यही वजह थी कि उन्होंने ब्रांडी का सहारा लिया. मजेदार बात ये है कि इसके बाद लोग उन्हें ‘सेक्सी श्रॉफ’ कहने लगे, जबकि असलियत में वह बस अपने शर्म और नर्वसनेस को मात दे रहे थे.

सोशल मीडिया पर यह खुलासा आते ही फैंस की प्रतिक्रियाओं का मेला लग गया. कुछ लोग जैकी की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दो पेग्स की जरूरत ही क्यों पड़ गई! 

1989 में माधुरी दीक्षित ने जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म वर्दी में किसिंग सीन दिए थे. इस फिल्म में सनी देओल भी नजर आए थे. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और ये हिट भी साबित हुई थी. लेकिन, कुछ सीन्स को लेकर शूटिंग के दौरान माधुरी कंफर्टेबल नहीं थी. उन्होंने आपत्ति भी जाहिर की थी. जब शूटिंग शुरू हुई तो माधुरी को सब ठीक-ठाक लग रहा था. लेकिन, फिल्म की रिलीज के बाद जब माधुरी को अपना स्क्रीन टाइम कम दिखा तो वह काफी निराश हो गईं.

इसलिए पीकर शूट किया सीन

जैकी श्रॉफ ने बताया कि, “वर्दी में माधुरी के साथ और आइना में जूही चावला के साथ एक किस सीन था. मैं बेहद शर्मिला था, यही वजह है कि मैंने ब्रांडी के कुछ शॉट्स लिए फिर ये सीन शूट कर पाया.”

