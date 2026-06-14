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मन्नत हो या एंटीलिया… जैकी श्रॉफ के इस ‘सी-फेसिंग’ आशियाने के आगे बड़े-बड़े फेल! अंदर का नजारा देख कहेंगे- असली लग्जरी तो यही है

जैकी श्रॉफ का शामियाना मिनीमल एस्थेटिक्स से इंस्पायर है. फार्महाउस पर बने घर में वुडर फर्नीचर, दूधिया सफेद दीवारें है. बालकनी से जंगल और नीला समंदर दिखता है तो शांत आसमान के नीचे जैकी श्रॉफ अपने स्वीमिंग पूल में आइसबाथ एंजॉय करते हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 14, 2026 7:06:19 PM IST

मन्नत हो या एंटीलिया... जैकी श्रॉफ के इस 'सी-फेसिंग' आशियाने के आगे बड़े-बड़े फेल! अंदर का नजारा देख कहेंगे- असली लग्जरी तो यही है
मन्नत हो या एंटीलिया... जैकी श्रॉफ के इस 'सी-फेसिंग' आशियाने के आगे बड़े-बड़े फेल! अंदर का नजारा देख कहेंगे- असली लग्जरी तो यही है


बॉलीवुड के ‘जग्गु दादा’ यानी जैकी श्रॉफ अपनी सादगी और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी उनके घर के बारे में सुना या पढ़ा है? नहीं न, इसलिए फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान जैकी श्रॉफ का होम टूर करने के लिए पहुंच गई जैकी श्रॉफ के आलीशान और समंदर के सामने बने Sea-Facing फार्महाउस पर. पूरे घर की खूबसूरती देखकर फराह खान भी दंग रह गईं. घर इतना खुला-खुला और सुकून देने वाला है कि फराह ने मजाक में पूछ ही लिया, ‘भाई, आपने ये घर कब बना लिया’ ये किसका घर है? इस पर जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘हम चारों (जैकी, आयशा, टाइगर और कृष्णा) यहीं रहते हैं.

कैसा दिखता है जैकी श्रॉफ का ड्रीम होम

जैकी श्रॉफ के होम ‘ग्रीन पैराडाइज’ की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में होती है. यह मुंबई और पुणे के बीच 44,000 स्क्वायर फीट में फैला एक फार्महाउस है. यह कोई आलीशान बंगला नहीं है बल्कि नेचर, लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी की मिसाल है.फार्महाउस के अंदर कदम रखते ही आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी. यहाँ बड़े-बड़े खूबसूरत बगीचे हैं, जहां तरह-तरह के पेड़-पौधे लगे हैं और साथ ही एक ऑर्गेनिक किचन गार्डन भी है, जहां जग्गु दादा खुद अपने हाथों से बिना किसी केमिकल के ताजी सब्जियां उगाते हैं.

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इस पूरे फॉर्म को बिल्कुल किसी मिनी-जंगल या प्रकृति की गोद जैसा फील दिया गया है, जहां आपको बत्तखें तैरती हुई और प्यारे-प्यारे खरगोश दौड़ते हुए दिख जाएंगे. साथ ही, मन की शांति के लिए यहां एक बेहद शांत और खूबसूरत मंदिर का कोना भी बनाया गया है. जैकी श्रॉफ ने अपने इस Green Heaven को बहुत ही शिद्दत से संजोया है.

‘स्क्रैच’ से डिजाइन किया आशियाना

अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के घर चमकीले और बहुत ज्यादा तड़क-भड़क वाले होते हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ का घर बिल्कुल अलग है. यहां आपको मिनिमलिस्ट एस्थेटिक यानी कम से कम फर्नीचर और खुली जगह ज्यादा देखने को मिलेगी. घर की दीवारें सफेद हैं और पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग की गई है. घर के इंटीरियर पर बात करते हुए कृष्णा श्रॉफ ने बताया ‘इसे मम्मी (आयशा श्रॉफ) और मैंने बिल्कुल शुरुआत से मिलकर सजाया है. लकड़ी का फर्श घर को बहुत कोजी और कंफर्टेबल फील देता है. मुझे औऱ मम्मी को खुला-खुला पसंद है इसलिए हमने घर में ज्यादा तामझाम नहीं किया.

जब ब्लैकबोर्ड पर बनी पेंटिंग्स ने खींचा ध्यान

श्रॉफ फैमिली के घर पहुंची फराह खान एक ऐसे कोने में पहुंचती हैं जहां मशहूर पेंटर एम.एफ.हुसैन की ओरिजनल पेंटिंग लगी थी. जब फराह ने पूछा कि क्या यह भी कोई आर्ट है? तो कृष्णा ने बताया, हां. यह मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन की ड्राइंग है! इस चौक आर्ट में एक नाचती हुई लड़की और एक पैर पर बैलेंस करता हाथी बना हुआ है. फराह ने डरते हुए पूछा, कहीं यह गलती से मिट तो नहीं जाती? कृष्णा ने कहा कि नहीं. यह सेफ है. आयशा श्रॉफ को आर्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक है. इसी की मिसाल है घर में एक सिंपल ब्लैक कलर की डाइनिंग टेबल.

घर में कौन-कौन रहता है?

जैकी श्रॉफ के घर के डाइनिंग एरिया के पास ही एक बेहद खूबसूरत छोटा सा मंदिर भी बना है जहां देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं. होम टूर के बीच में अचानक जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है. फराह खान उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि जग्गु दादा, क्या गजब का घर है!

मुझे लगता था आपका फार्महाउस सबसे बेस्ट है, लेकिन यह तो उससे भी बेहतर है. फराह ने पूछा कि घर में बेटी भी रहती है तो जैकी श्रॉफ अपने भिड़ु स्टाइल में कहते हैं- मेरी बेटी (कृष्णा), मेरा बेटा (टाइगर), मेरी औरत (आयशा), मेरी बिल्ली भी, मेरा डॉगी भी— सब साथ में भिड़ू!

घर का सबसे बेस्ट स्पॉट

जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ ने फराह खान को घर का वो कोना दिखाया जिसे वो सबसे बेस्ट मानती हैं- वो है घर की बड़ी सी बालकनी. जहां से चारों ओर पेड़-पौधे और एंडलैस सी नजर आता है. कृष्णा कहती हैं कि मुंबई में ऐसा नजारा मिलना सबसे बड़ी लग्जरी है. सामने कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जो आपके घर में झांके. शाम को पूरा परिवार यहां बैठकर सनसेट एन्जॉय करता है.

टाइगर श्रॉफ के रूम के नजदीक इस बालकनी में जकूजी और आइस बाथ का पूरा सेटअप लगा हुआ है. कृष्णा ने अपने रूटीन का खुलासा करते हुए बताया कि यह हमारा मॉर्निंग रूटीन है- पहले जिम, फिर जकूजी और उसके बाद आइस बाथ. जकूजी और आइस बाथ एक साथ करने से हमारा नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है.

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Tags: Bollywood Glamhome tourjacky shroffTiger Shroff
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