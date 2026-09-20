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जैकी श्रॉफ ने दिग्गज एक्ट्रेस शुभा खोटे को ओढ़ाई शॉल, भावुक कर देगा ये खूबसूरत पल; देखें वीडियो

Jackie Shroff: अभिनेता जैकी श्रॉफ ने जानी-मानी अभिनेत्री शुभा खोटे से मुलाकात की और उन्हें शॉल भेंटकर उनको सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद लिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 20, 2026 10:29:05 PM IST

जैकी श्रॉफ
जैकी श्रॉफ


जैकी श्रॉफ ने हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री शुभा खोटे से मुलाकात की और उनके साथ पुरानी यादें साझा कीं. इस दौरान उन्होंने शुभा को शॉल भेंट की और उनके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए. आपको बता दें कि शुभा खोटे हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ-साथ थिएटर और टेलीविजन में भी अपने लंबे और शानदार करियर के लिए जानी जाती हैं.

जैकी श्रॉफ ने प्यारा वीडियो किया शेयर 

इंस्टाग्राम पर जैकी श्रॉफ ने शुभा खोटे संग मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह उन्हें शॉल भेंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में शुभा मुस्कुराईं और फिर जैकी के साथ पोज दिया, जो कैमरे की ओर मुंह करके उनके बगल में बैठ गए. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए जैकी श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, ‘दिग्गजों के साथ बिताए पलों के लिए आभारी हूं. सदा गरिमामय शुभा खोटे जी के साथ क्लासिक भारतीय सिनेमा की प्यारी यादें ताजा कर रहा हूं.’

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शुभा खोटे के करियर के बारे में

शुभा खोटे ने साल 1955 में फिल्म ‘सीमा’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने लंबे करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खासतौर पर कॉमेडी किरदारों के लिए पहचान बनाई. 1960 के दशक में अभिनेता महमूद के साथ उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की गई. शुभा खोटे रंगमंच कलाकार नंदू खोटे की बेटी हैं. वह दिवंगत अभिनेता विजय खोटे की बहन और दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे की भतीजी भी हैं. उनकी चर्चित फिल्मों में ‘पेइंग गेस्ट’ (1957), ‘ससुराल’ (1961), ‘लव इन टोक्यो’ (1966), ‘गोल माल’ (1979) और ‘एक दूजे के लिए’ (1981) शामिल हैं.

यह खबर भी पढ़ें: अब सोने की नहीं, डायमंड की खड़ाऊ पहनेंगे धीरेंद्र शास्त्री? मंच से किया ऐसा एलान, बोले- हम माया मोह छोड़ने वाले बाबा नही हैं

Tags: Jackie Shroff
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