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Jackie Chan Death or Alive Fact Check: नहीं रहे जैकी चैन? 72 साल के चाइनीज एक्टर की मौत की खबर से मची खलबली, जानें क्या है सच

Jackie Chan Death News Fact Check: चाइनीज फिल्म सुपरस्टार जैकी चैन की मौत की खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. क्या एक्टर का हो गया निधन या हैं जिंदा? चलिए जानते हैं पूरा सच.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 3:18:49 PM IST

jackie chan
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हॉलीवुड के मशहूर स्टार जैकी चैन के निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, वायरल हो रही ये खबर फर्जी है. कई लोग इंटरनेट पर उनके मरने की खबर साझा कर रहे हैं, जिससे यूजर्स काफी हैरान हैं. आखिर कैसे फैली ये खबर. समझिए पूरा मामला. 

जैकी चैन अभी जिंदा हैं

जैकी चैन के निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन यह दावा झूठा है. कई पोस्ट में 72 साल के एक्टर की मौत की बात कही गई, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जैकी चैन पूरी तरह ठीक हैं और अपने काम में सक्रिय हैं.

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सोशल मीडिया पर फैली खबर

72 साल के एक्शन स्टार जैकी चैन की सोशल मीडिया पर मौत की अफवाह फैल गई है. इससे पहले भी कई एक्टर्स की झूठी मौत की खबर फैली थी.  यह मामला तब और बढ़ गया जब यूज़र्स ने उनके नाम और साल “1954-2026” वाली एक ब्लैक-एंड-व्हाइट इमेज शेयर करना शुरू कर दिया. इससे लोगों को लगने लगा कि एक्टर का निधन हो गया है. लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है.

अब्दुल नाम के एक X यूज़र का शेयर किया गया एक पोस्ट बहुत पॉपुलर हुआ. खबर है कि इसे 8 मिलियन व्यूज़ और 2,000 से ज़्यादा रीपोस्ट मिले हैं, जिससे झूठे दावे को बहुत बढ़ावा मिला है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा था, ‘जैकी चैन 71 साल की उम्र पार कर चुके थे, अब वह 72 साल के हैं, कुंग-फू के दिग्गज.’

कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया कि X ने पोस्ट में एक वॉर्निंग जोड़ दी. प्लेटफॉर्म ने साफ किया, ‘इस पोस्ट में दी गई इमेज जैकी चैन (1954-2026) के लिए एक ओबिचुअरी के तौर पर स्टाइल की गई है. लेकिन वह 72 साल की उम्र में भी ज़िंदा और एक्टिव हैं.’

जैकी चैन की आखिरी फिल्म कौन सी थी?

जैकी चैन की हालिया पब्लिक अपीयरेंस ने उनके निधन की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. 7 जुलाई 2026 को उन्होंने सिंगापुर के पेई चुन पब्लिक स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने 900 से ज्यादा छात्रों और स्कूल स्टाफ से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपना गाना ‘हार्ड टू से गुडबाय’ भी गाया. जैकी चैन को आखिरी बार एक्शन थ्रिलर द शैडोज़ एज में देखा गया था. फिल्म में वह एक रिटायर्ड सर्विलांस एक्सपर्ट के किरदार में नजर आए, जो एक केस की जांच के दौरान दोबारा एक्शन में लौटता है.

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20: यंग के दोस्तों के ग्रुप में आई दरार! अब गुल्लू के ‘एक लाइफ’ वाले फैसले से बदलेगा खेल; किसे मिलेगा जीवनदान?

Tags: Jackie Chanjackie chan death or dead
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