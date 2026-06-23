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इटली की किस फिल्म ने रचा इतिहास? 28 रीमेक बने और बॉलीवुड भी नहीं रहा अछूता; अक्षय कुमार की मूवी से है खास कनेक्शन

Khel Khel Mein: सिनेमाई दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि दूसरी भाषाओं की फिल्म को किसी दूसरी भाषा में रीमेक बना दिया जाता है. ऐसी ही एक इटैलियन फिल्म है, जिसका 28 बार रीमेक बना है. एक तो बॉलीवुड में भी बन चुकी है, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी. चलिए जानते हैं उस फिल्म के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 23, 2026 3:10:37 PM IST

अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' है इटैलियन फिल्म का रीमेक
अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' है इटैलियन फिल्म का रीमेक


बॉलीवुड में साल 2024 में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘खेल खेल में’ रिलीज हुई थी. आपको बता दें कि यह एक इटैलियन फिल्म की रीमेक है. इतना ही नहीं, इस फिल्म का अन्य भाषाओं में भी 28 बार रीमेक बन चुका है. इसके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. आखिर फिल्म में क्या है ऐसा खास, जिसके कारण इसे कई भाषाओं में निर्मित किया गया है. चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में. 

कौन सी है वो इटैलियन फिल्म?

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो इटैलियन फिल्म ‘परफेती स्कोनोशुति’ का आधिकारिक रीमेक है, जिसे अंग्रेजी में ‘परफेक्ट स्ट्रेंजर्स’ शीर्षक दिया गया है. यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी. पाओलो जेनोवेस द्वारा लिखित और निर्देशित यह इटैलियन फिल्म सात दोस्तों के बारे में है. जो एक ऐसा खेल खेलने का फैसला करते हैं जिसमें उनकी मुलाकात के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाले किसी भी संदेश या फोन कॉल की सामग्री सार्वजनिक कर दी जाएगी. फिल्म ‘परफेक्ट स्ट्रेंजर्स’ का नाम सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा बार रीमेक की गई फिल्म होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

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बॉलीवुड सहित इन देशों में बने 28 रीमेक

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘खेल खेल में’ सहित इस फिल्म को पूरे 28 बार रीमेक किया जा चुका है. इटैलियन फिल्म का रीमेक बनाने में ग्रीस, स्पेन, तुर्की, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, भारत, हंगरी, रूस, जर्मनी, आर्मेनिया, पोलैंड, वियतनाम, जापान, रोमानिया, इज़राइल, नीदरलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य, लेबनान और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं. 

‘खेल खेल में’ के बारे में

मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित फिल्म ‘खेल खेल में’ में तापसी पन्नू, वाणी कपूर, प्रज्ञा जैसवाल, एमी विर्क और आदित्य सील जैसे कलाकार नजर आए हैं. 

ये रहे फिल्मों के नाम 

फिल्म ‘परफेक्ट स्ट्रेंजर्स’ के 28 रीमेक की लिस्ट दी गई है..

1. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2016) – ग्रीस

2. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2017) – स्पेन

3. स्ट्रेंजर इन माई पॉकेट (2018) – तुर्की

4. लाउडस्पीकर (2018) – भारत (कन्नड़ रीमेक)

5. नथिंग टू हाइड (2018) – फ्रांस

6. इंटिमेट स्ट्रेंजर्स (2018) – दक्षिण कोरिया

7. हैप्पी न्यू ईयर (2018) – हंगरी

8. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2018) – मैक्सिको

9. किल मोबाइल (2018) – चीन

10. लाउड कनेक्शन (2019) – रूस

11. अननोन सब्सक्राइबर (2019) – आर्मेनिया

12. (Nie)znajomi (2019) – पोलैंड

13. द परफेक्ट सीक्रेट (2019) – जर्मनी

14. ब्लड मून पार्टी (2020) – वियतनाम

15. फीडबैक (2020) – रूस

16. एडल्ट्स सिचुएशन (2021) – जापान

17. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2021) – रोमानिया

18. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2021) – नीदरलैंड

19. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2021) – इज़राइल

20. Známi neznámi (2021) – स्लोवाकिया और चेक गणराज्य

21. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2022) – मिस्र, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात

22. Full dekning (2022) – नॉर्वे

23. 12th मैन (2022) – भारत (मलयालम रीमेक)

24. परफेक्ट स्ट्रेंजर्स (2022) – इंडोनेशिया

25. 1001 Nunakal (2022) – भारत (मलयालम रीमेक)

26. वाइल्ड गेम (2023) – आइसलैंड

27. Hygge! (2023) – डेनमार्क

28. खेल खेल में (2024) – भारत (हिंदी रीमेक)

यह खबर भी पढ़ें: Aamir Khan Wedding Guest List: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में कौन-कौन से मेहमान होंगे शामिल, एक्टर ने किया खुलासा

Tags: bollywood newskhel khel mein
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