‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर को लेकर कई राज़ खोले हैं. उन्होंने फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान दोनों के रिश्ते को करीब से देखा था.

By: Kavita Rajput | Published: October 10, 2025 4:23:27 PM IST

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

Salman Khan Aishwarya Rai BreakUp: म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) ने हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के पास्ट रिलेशन को लेकर एक बड़ा बया दिया है.  इस्माइल दरबार ने एक पॉडकास्ट में बताया कि फिल्म देवदास के लिए सलमान खान को कास्ट किया जाना था लेकिन बाद में ये रोल शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को दिया गया. म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि इसके चलते फिल्म देवदास के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच थोड़ा गैप जरूर क्रिएट हुआ होगा. ऐसा क्या हुआ था कि भंसाली को सलमान की जगह शाहरुख खान को कास्ट करना पड़ा ? कहीं इसकी वजह सलमान-ऐश्वर्या का ब्रेकअप तो नहीं था, इस इक्वेशन पर भी स्माइल दरबार ने खुलकर बात की है. 

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

इस्माइल बोले सलमान बहुत समझदार है 

विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में म्यूजिक डायरेक्टर से जब पूछा गया कि देवदास में सलमान की जगह शाहरुख को लेने के पीछे की वजह कहीं ऐश्वर्या से उनका ब्रेकअप तो नहीं था? तो इसके जवाब में इस्माइल दरबार ने कहा, ‘इनके झगड़ों की चर्चा सब तरफ हो रही थी, पूरे मीडिया में ख़बरें चल रहीं थीं. हमें ये सब देखकर बड़ा बुरा लगता था. वे दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे उन्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था. हालांकि, ये सब अब पास्ट की बातें हैं; सलमान बहुत समझदार है वो आज भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता’. 

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

प्रहलाद कक्कड़ ने बताया था ऐश्वर्या पर क्या बीती थी

फेमस एड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ ने भी विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में बताया था कि वे उसी बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऐश्वर्या रहा करती थीं. कक्कड़ ने बताया था कि ऐश्वर्या को इस बात का बेहद बुरा लगा था कि सलमान से झगड़ा होने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें कॉर्नर करना शुरू कर दिया था. कक्कड़ के अनुसार, ऐश्वर्या को इस बात का बेहद बुरा लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री ने सलमान का पक्ष लिया और उन्हें एक झटके में साइड लाइन कर दिया गया, इसके बाद से ही ऐश्वर्या का इंडस्ट्री के प्रति कमिटमेंट पहले जैसा नहीं रहा था.

Tags: Aishwarya RaiIsmail Darbarsalman khanSalman Khan Aishwarya Rai affairSalman Khan Aishwarya Rai BreakUp
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़
‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़
‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़
‘उन्हें लड़ना नहीं था, वो बहुत क्लोज़ थे’, सलमान-ऐश्वर्या के अफेयर के खुले और नए राज़