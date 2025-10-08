फिल्ममेकर भंसाली पर फूटा म्यूजिक डायरेक्टर का गुस्सा, बोले-वो 100 करोड़ भी दे तो कहूंगा,’चल निकल यहां से’
इस्माइल दरबार ने संजय लीला भंसाली को घमंडी बताया है और कहा है कि वो उनके साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे.

By: Kavita Rajput | Published: October 8, 2025 3:30:00 PM IST

Sanjay Leela Bhansali Ismail Darbar controversy: म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के साथ अपनी अनबन को लेकर चुप्पी तोड़ी है. इस्माइल ने उन्हें घमंडी कहा है और कहा है कि वो उनके साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे भले ही वो उन्हें 100 करोड़ रूपए ही क्यों न दे दें. 

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा, मैंने उनके साथ हम दिल दे चुके सनम में भी काम किया था. हमारे बीच के समीकरण तब बदल गए जब संजय लीला भंसाली की हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार (Heeramandi: The Diamond Bazaar) की तारीफ में एक आर्टिकल छपा जिसमें स्टारकास्ट के साथ दरबार की काफी तारीफ की गई. भंसाली को ये लगा कि वो आर्टिकल उनके इशारे पर लिखा गया है जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए. 

दरबार ने आगे, इस आर्टिकल के छपने के बाद भंसाली ने उन्हें ऑफिस बुलाया और कहा, इस्माइल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?फिर बोले ठीक है जाने दो.इसके बाद मैं समझ गया कि जाने दो का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये मुझे ऐसी स्थिति में डालेंगे कि मुझे हीरामंडी छोड़नी पड़ेगी तो मैंने उससे पहले ही फिल्म छोड़ दी. 

भंसाली से कहूंगा-चल निकल यहां से….
दरबार ने ये भी बताया कि भंसाली ने इस घटना के बाद उन्हें कॉल तक नहीं किया. इस्माइल बोले, मैं हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों की रीढ़ की हड्डी था. ये बात मैं नहीं खुद भंसाली की पीआर टीम कहती थीं और ये बात फ्रंट पेज पर छपती थी.मैंने उनका इगो देखा है. मुझे ये डर लगता था कि मैं इतनी मेहनत से काम करता हूं और क्रेडिट ये ले जाते हैं. दरबार ने आगे कहा, अगर आज संजय लीला भंसाली मेरे पास आकर मुझसे कहें कि प्लीज़ मेरी फिल्म का म्यूजिक बना दो और मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए देता हूं तो मैं उनसे कहूंगा, पहली फुर्सत में चल निकल यहां से…

