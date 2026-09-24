Ishwar Thakur Health Update: किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे ईश्वर ठाकुर, परिवार ने की आर्थिक मदद की अपील

Ishwar Thakur Health Update: ‘भाभी जी घर पर हैं’ और ‘एफआईआर’ जैसे लोकप्रिय टीवी शो में काम करने वाले एक्टर ईश्वर ठाकुर अभी महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल में भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि एक्टर का किडनी के गंभीर इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है और उनके परिवार ने इलाज का खर्च उठाने के लिए आर्थिक मदद की अपील की है. बुधवार को ईश्वर की बहन जयश्री ने उनकी हालत के बारे में इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और लोगों से परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की.

उन्होंने अपने बयान में लिखा कि मदद के लिए एक विनम्र अपील. मैं ईश्वर ठाकुर की बहन जयश्री हूं. मेरे भाई की तबीयत अभी बहुत गंभीर है और मैं आपसे मदद के लिए विनम्र अपील कर रही हूं. मेरे भाई को किडनी का गंभीर इन्फेक्शन हो गया है. पैर में लगी चोट से हुआ इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया है.

जयश्री ने आगे क्या बताया?

जयश्री ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने हालत देखने के बाद ईश्वर को ICU में भर्ती किया है. उन्होंने कहा कि परिवार ने अब तक उनके इलाज में अपनी बचत का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब बढ़ते मेडिकल खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने लिखा कि हमने अब तक अपनी क्षमता के अनुसार उनके इलाज में अपनी सारी बचत खर्च कर दी है. हालांकि, अब हमें अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, टेस्ट और अन्य मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है.

हमारे लिए अकेले इन बढ़ते खर्चों को उठाना बहुत मुश्किल हो गया है. मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि यदि संभव हो तो कृपया हमारी आर्थिक रूप से मदद करें. इस मुश्किल समय में आपकी छोटी सी मदद भी हमारे लिए बहुत मायने रखेगी. कृपया जितनी जल्दी हो सके, हमारी मदद करने की कोशिश करें.

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कौन हैं ईश्वर ठाकुर

ईश्वर ठाकुर ने मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम किया है, जिसमें से ज्यादातर काम कॉमेडी और सिटकॉम में रहा है. उन्होंने ‘F.I.R.’ में गोलू का किरदार निभाया और ‘भाभीजी घर पर हैं’ में अनुराग के रूप में नजर आए. उनके अन्य टेलीविजन शो में ‘मे आई कम इन मैडम?’ और ‘जीजाजी छत पर हैं’ शामिल हैं. इस एक्टर ने पहले भी सेहत और पैसों से जुड़ी मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है. 2023 में ईश्वर ने किडनी से जुड़ी अपनी सेहत की समस्याओं और पैसों की तंगी के बारे में बताया था. उस समय, उन्होंने बताया था कि ‘भाभीजी घर पर हैं’ के उनके कुछ को-स्टार्स ने उन्हें आर्थिक मदद दी थी.

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