किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर

किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर

Oscars 2026 Movies: जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड को भारत की तरफ से ऑस्कर्स 2026 की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है. यह फिल्म रिलीज से पहले कई फिल्म फेस्टिवल्स में अपना जलवा दिखा चुकी है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 20, 2025 8:34:02 AM IST

किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर

Homebound in Oscars 2026 डायरेक्टर नीरज गायवान डायरेक्टेड फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है. ईशान खट्टर (Ishaan Khatter), विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया गया है. यह फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है और पहले ही एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड सेट कर रही है. 

नीरज गायवान डायरेक्टेड और करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म होमबाउंड को इस साल कान्स फेस्टिवल में भी फीचर किया गया था. जहां फिल्म को 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था.  

ऑस्कर 2026 में भारत की तरफ से जाएगी ‘होमबाउंड’

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की होमबाउंड (Homebound Movie) दुनियाभर के फिल्म फेस्टिवल्स में नाम कमाने के बाद ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होने के लिए जा रही है. 19 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोलकाता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस साल ऑस्कर के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में होमबाउंड को भेजा जाएगा. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, इस कैटेगरी में अलग-अलग भाषाओं की 24 फिल्में शामिल थीं. जिसमें सबसे ज्यादा होमबाउंड को वोट्स मिले और इसे ऑस्कर के लिए चुना गया.  

जाह्नवी कपूर का रिएक्शन 

View this post on Instagram

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

जाह्नवी कपूर ने ऑस्कर 2026 के लिए होमबाउंड के चुने जाने पर इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की है. जाह्नवी ने लिखा, इस फिल्म का हर हिस्सा किसी सपने से कम नहीं है. इसकी जर्नी, इसकी कहानी का क्या महत्व और यह कैसे पूरी टीम के लिए पर्सनल है. हर एक स्टेप पर इस जर्नी का हिस्सा रहने के लिए शुक्रिया करती हूं, जो मेरे दिमाग में खुद ही एक इनाम है….इसके साथ ही एक्ट्रेस ने पूरी टीम का शुक्रिया किया और बताया यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 

ऑस्कर 2026 के लिए चुने जाने पर खुश हैं करण जौहर

होमबाउंड के ऑस्कर 2026 के लिए चुने जाने पर करण जौहर (Karan Johar) बहुत खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर भी जाहिर की है. करण ने होमबाउंड का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. बहुत सम्मानित, विनम्र और एक्साइटेड हूं कि हमारी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया.’ करण जौहर ने आगे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया किया और लिखा- ‘हमारी कहानी, हम पर और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम भारतीय सिनेमा को कैसे दिखा सकते हैं इस पर विश्वास किया. पूरी टीम को दिल से बधाई.’  

किन फिल्मों में से होमबाउंड हुई सिलेक्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्कर 2026 (Oscars 2026) के लिए फेडरेशन के पास कई फिल्में पहुंची थीं. जिनमें से होमबाउंड के अलावा केसरी चैप्टर 2, पुष्पा 2, तनवी द ग्रेट, द बंगाल फाइल्स, आई वॉन्ट टू टॉक, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव शामिल थीं. 

साउथ की फिल्मों में पुष्पा 2, कन्नप्पा का नाम शामिल था. वहीं, मराठी से पानी, दशावतार, वनवास जैसी फिल्में गई थीं. लेकिन, सभी में से फेडरेशन ने भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए होमबाउंड को चुना है. हालांकि, यह फिल्म ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होगी या नहीं, इसका फैसला अकादमी अवॉर्ड्स की जूरी करेगी. 

Tags: entertainment newsHomeboundIshaan Khatterjanhvi kapoorOscars 2026Vishal Jethwa
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर
किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर
किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर
किसी सपने से कम नहीं…Homebound के Oscars 2026 के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर