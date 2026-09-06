Home > मनोरंजन > Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता

Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता

Badshah Isha Controversy: ईशा रिखी ने बिग बॉस 20 के घर में आने से कुछ दिन पहले बादशाह से अलग होने के बारे में बात की है. एक्टर ने माना कि वो समय मुश्किल था और कहा कि वो अक्सर खुद से पूछती थीं कि रिश्ते में क्या गलत हो गया था.

By: Heena Khan | Published: September 6, 2026 1:35:43 PM IST

बादशाह की दूसरी शादी टूट रही है?
बादशाह की दूसरी शादी टूट रही है?


Badshah Isha Controversy: ईशा रिखी ने बिग बॉस 20 के घर में आने से कुछ दिन पहले बादशाह से अलग होने के बारे में बात की है. एक्टर ने माना कि वो समय मुश्किल था और कहा कि वो अक्सर खुद से पूछती थीं कि रिश्ते में क्या गलत हो गया था. ईशा ने यह भी दावा किया कि उन्हें धोखा महसूस हुआ और उन्होंने उस दौर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर बताया. अब तक, उन्होंने शादी की डिटेल्स को ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर रखने का फैसला किया था.

ईशा रिखी ने बादशाह से अलग होने के बारे में खुलकर बात की

बिग बॉस 20 के प्रीमियर से पहले, ईशा रिखी ने मीडिया से बात की कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चुप क्यों रहीं. उन्होंने कहा कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि दो लोगों के बीच का रिश्ता पब्लिक में चर्चा का विषय बने. उस दौर को याद करते हुए, ईशा ने इसे मुश्किल बताया और कहा कि वो खुद से पूछती रहती थीं, “मैंने क्या गलत किया?” उन्होंने बताया कि वह उस इंसान और रिश्ते दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थीं जिससे वो प्यार करती थीं. यही एक वजह थी कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में पब्लिक में बात नहीं करना चाहती थीं. इस साल की शुरुआत में शादी की तस्वीरें ऑनलाइन आने के बाद ईशा रिखी और बादशाह का सेपरेशन चर्चा में आया था. ईशा की मां पूनम रिखी ने उनकी छोटी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की थीं, जबकि ईशा ने खुद शादी को पब्लिक नहीं करने का फैसला किया था.

You Might Be Interested In

Bigg Boss 20 Release Date and Time: कुछ ही घंटों में खत्म होगा इंतजार! टीवी पर दस्तक देने वाला है बिग बॉस; जानें तारीख, समय और कहां देखें

ईशा ने नहीं मानी थी मां की बात 

ईशा ने बताया कि तस्वीरें पोस्ट होने के बाद उनकी अपनी मां से कई बार बहस हुई थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने उन यादों को प्राइवेट रखने का फैसला किया था और उन्हें शेयर किए जाने से वह परेशान थीं. आखिरकार उन्होंने मान लिया कि अब सिचुएशन उनके हाथ से बाहर है. हालांकि, एक्ट्रेस ने उस समय डरी हुई और कन्फ्यूज्ड महसूस करना याद किया. ईशा के मुताबिक, वो अपनी मां और बादशाह से घटनाओं के बारे में अलग-अलग बातें सुन रही थीं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग जानकारी की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें. उन्होंने दावा किया, “पोस्ट के बाद हमने कई बार बात की. वह मुझे एक अलग तस्वीर दिखा रहे थे, जो सच नहीं थी.” ईशा रिखी ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया और कहा, “मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूं? यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर रहा होगा.” जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें धोखा महसूस हुआ, तो ईशा ने जवाब दिया, “धोखा महसूस हुआ? मैं कहूंगी कि मुझे लगा, हां.” बादशाह ने इन नए दावों पर पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया है.

Tags: Badshah Wifebigg bossIsha Rikhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस...

September 6, 2026

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026
Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता
Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता
Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता
Badshah Isha Controversy: बिग बॉस में एंट्री से पहले बीवी ने खौलकर रख दी बादशाह की पोल; ईशा ने बताया किस कदर उलझा हुआ था रिश्ता