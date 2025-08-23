Home > मनोरंजन > क्या ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का हुआ पैचअप? इस शो में साथ लेंगे एंट्री…

Isha & Abhishek: ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का प्यार एक बार फिर परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फैंस को लग रहा है कि दोनों के बीच पैचअप हो गया है। इस बीच खबर आ रही है कि दोनों एक साथ कपल शो में नजर आने वाले हैं।

August 23, 2025

Isha & Abhishek : सलमान खान के शो बिग बॉस 17 में काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस शो में एक्स-कपल ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के बीच काफी झगड़ा देखने को मिला था। लेकिन अब दोनों के बीच ब्रेकअप के तीन साल बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। 

दोनों हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आए थे। एक बार फिर दोनों की कैमिस्ट्री देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस म्यूजिक वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया है। आजकल दोनों हर जगह एक साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ये जोड़ी अब एक रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयाप हो चुके हैं। दोनों की इस कपल शो में एंट्री को लेकर दर्शक काफी एक्साइटमेंट में नजर आ रहे हैं। 

इस शो में नजर आएंगे ईशा मालवीय और अभिषेक

दोनों बिग बॉस 17 के अपने साथी मुनव्वर फारुकी के साथ एक बार फिर शो में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। इस शो में मुनव्वर के साथ एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे शो को होस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। इस शो में एंट्री को लेकर ईशा ने कहा कि- लाइफ का लोगों को एक-दूसरे के ऑर्बिट में वापस लाने के अलग ही तरीका है। अभिषेक और मैंने साथ में कई चैप्टर शेयर किया है। जिन्हें लोग ने कई बार स्क्रीन पर और बाहर देखा है। यह एक अलग ही फेज है। एक नया टेस्ट शुरू हो चुका है। हालांकि पति पत्नी और पंगा में हमारी एंट्री से दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा ये तो मैं आपकों नहीं बताउंगी। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि लोग इस बार एक अलग साइड देखेंगे।  

इस शो के दौरान हुआ था दोनों को प्यार 

वहीं अभिषेक ने कहा, “ईशा और मैंने दुनिया के सामने कई उतार-चढ़ाव साथ में देखें हैं। इस शो में काम करना दर्शकों के लिए काफी हैरानी वाली बात है। पति पत्नी और पंगा में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बता दें कि ईशा और अभिषेक को उडारियां के सेट पर प्यार हुआ था। दोनों की ऑन-स्क्रीन रोमांस लोगों को काफी पसंद आया था। लेकिन बिग बॉस 17 में जाने से पहले दोनों अलग हो गए और ईशा ने समर्थ जुरेल को डेट करना शुरू कर दिया था। सलमान खान के घर में दोनों को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला था। वहीं घर से बाहर निकलते ही ईशा का समर्थ से भी ब्रेकअप हो गया था। 

