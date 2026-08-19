Home > मनोरंजन > अगर प्यार में अंधे हो सकते हैं, तो आप ‘अंधभक्त’ भी … इस हसीना के बयान पर भड़के यूजर्स, अब एक्ट्रेस ने दिया तगड़ा जवाब

अगर प्यार में अंधे हो सकते हैं, तो आप ‘अंधभक्त’ भी … इस हसीना के बयान पर भड़के यूजर्स, अब एक्ट्रेस ने दिया तगड़ा जवाब

Isha Koppikar: ईशा कोप्पिकर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का खुलकर इजहार किया. इस दौरान अभिनेत्री ने खुद को गर्व से ‘अंधभक्त’ बताते हुए देश के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की थीं. जब उन्हें ट्रोल किया गया, तो एक्ट्रेस ने तगड़ा जवाब दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 19, 2026 6:13:16 PM IST

ईशा कोप्पिकर ने अपने अंधभक्त वाले बयान पर ट्रोलर्स को दिया जवाब
ईशा कोप्पिकर ने अपने अंधभक्त वाले बयान पर ट्रोलर्स को दिया जवाब


बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने बीते मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद को गर्व से ‘अंधभक्त’ बताया था. इसके बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की.  इसे लेकर ईशा ने उन ट्रोलर्स को कहा कि उनके बयान को बेवजह तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. जानें पूरा मामला. 

ईशा कोप्पिकर ने क्या कहा था?

ईशा ने बीते मंगलवार को इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, ‘हां, मैं एक अंधभक्त हूं. अगर अपने देश से प्यार करना और उसे आगे बढ़ते देखना भक्ति है, तो हां, मुझे भक्त होने पर गर्व है… अंधभक्त. लेकिन मेरी अंधभक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है. यह मेरे देश के लिए है. देश सबसे पहले. मैं सरकार पर सवाल उठा सकती हूं और उसकी पॉलिसी से सहमत नहीं हो सकती।.और फिर भी अपने देश से पूरे दिल से प्यार करती हूं.’

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फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भारत पर गर्व करने में कोई शर्म नहीं है, ‘यह देश मेरा घर है, जहां मैंने रोजी-रोटी कमाई है और कमाता रहूंगा और जहां मुझे मौके मिलते रहते हैं. इसलिए, मुझे अपने देश पर गर्व करने में कोई शर्म नहीं है. आप जहां भी रहें, उस जगह से प्यार करना सीखें, उस जगह का सम्मान करें और उसमें योगदान दें. आप जो घर चुनें, उस पर गर्व करें। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ़ यह कहना नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार है. यह कुछ ऐसा करना है जिससे आपके देश में सुधार हो.’ इसी के बाद से कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे.

ट्रोलर्स को दिया जवाब

आज बुधवार यानी 19 अगस्त को ईशा कोप्पिकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर ईशा ने एक नोट शेयर किया. उसमें लिखा था, ‘लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाले सभी क्लासिक सोफिस्ट के लिए. अगर आप प्यार में ‘अंधा’ हो सकते हैं तो अपने देश से प्यार में ‘अंध भक्त’ क्यों नहीं हो सकते?’ उन्होंने यह कहकर बात खत्म की, ‘आप दोनों हो सकते हैं अंध भक्त और देश भक्त.’

Isha Koppikar

यह खबर भी पढ़ें: ‘बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के सपने मत देखो..’, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को सुनाई खरीखोटी; मचा हंगामा

Tags: home-hero-pos-3Isha Koppikar
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