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एक्टर ने की थी एक गंदी डिमांड! Isha Koppikar ने कर दिया था साफ इंकार; फिर ऐसे बॉलीवुड से तोड़ा खल्लास गर्ल ने नाता

Isha Koppikar | Bollywood: ईशा कोप्पिकर एक एक्ट्रेस हैं जो कई पॉपुलर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नज़र आई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं, उससे फिल्मी दुनिया में चर्चा हो रही है. ईशा ने ये खुलासे टेलीविज़न एंकर और रेडियो जॉकी सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में किए.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 11:39:18 AM IST

एक्टर ने की थी एक गंदी डिमांड! Isha Koppikar ने कर दिया था साफ इंकार; फिर ऐसे बॉलीवुड से तोड़ा खल्लास गर्ल ने नाता


Isha Koppikar | Bollywood: ईशा कोप्पिकर एक एक्ट्रेस हैं जो कई पॉपुलर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नज़र आई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं, उससे फिल्मी दुनिया में चर्चा हो रही है. ईशा ने ये खुलासे टेलीविज़न एंकर और रेडियो जॉकी सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में किए. इंटरव्यू के दौरान, एक्ट्रेस ने 18 साल की उम्र में फिल्म फील्ड में अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की.

ईशा को हुआ था ये भद्दा एक्सपीरियंस 

ईशा ने कहा, “मेरे फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए थे. मैं यह सोचकर नहीं कह रही कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं. उस दौरान, कई एक्ट्रेस ने कुछ कड़वे एक्सपीरियंस की वजह से इंडस्ट्री छोड़ दी थी. हालांकि, कुछ एक्ट्रेस, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इंडस्ट्री में बनी रहीं. फिल्मों के बारे में कई चीजें हीरो और दूसरे एक्टर ही तय करते हैं.” उन्होंने कहा, “जब मैं 18 साल की थी, तो मेरा एक बुरा अनुभव हुआ. एक एक्टर और उसकी सेक्रेटरी ने कास्टिंग काउच के लिए मुझसे संपर्क किया. उन्होंने मुझसे कहा कि काम पाने के लिए, मुझे एक्टर्स के साथ ‘फ्रेंडली’ रहना होगा. मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन ‘फ्रेंडली’ का क्या मतलब है? मैं इतनी फ्रेंडली हूँ कि एकता कपूर ने एक बार मुझसे कहा था कि थोड़ा एटीट्यूड रखो. यह वह ‘फ्रेंडलीनेस’ नहीं थी जो एक्टर और उसकी सेक्रेटरी का इरादा था.”

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अकेले मिलने बुला रहा था एक्टर 

उन्होंने आगे कहा, “जब मैं 23 साल की थी, तब एक घटना हुई. एक एक्टर ने मुझसे अकेले मिलने के लिए कहा. उसने कहा कि मैं अपने साथ किसी को न लाऊँ, यहाँ तक कि अपने ड्राइवर को भी नहीं. मैंने इस एक्टर के एक्ट्रेसेस के साथ संबंध होने की कई अफवाहें सुनी थीं. इसलिए, मैंने उससे मिलने से मना कर दिया. वह बॉलीवुड का एक ए-लिस्ट एक्टर था. कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स की सेक्रेटरी ने मुझे गलत इरादे से छुआ और संपर्क किया.”

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Tags: bollywoodIsha Koppikar
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