हाथ से गई UP की भाभी! Dimple Yadav पर आ गया इस चुलबुली एक्ट्रेस का दिल, अब सिर पीटते रह जाएंगे Akhilesh Yadav: VIDEO

Swara Bhaskar: स्वरा भास्कर वो महिला हैं जो अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। हमेशा इंटरव्यू देते हुए अक्सर वो कुछ ऐसा कह जाती हैं जिसके लिए उन्हें अच्छा-खासा ट्रोल किया जाता है। वहीँ आपको बता दें, हाल ही में उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति और राजनीतिक कार्यकर्ता फहाद अहमद के साथ दिखी। इस दौरान वो कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे वो हमेशा सुर्ख़ियों में बनी रहती हैं।

जानिए क्या बोलीं स्वरा भास्कर

वहीँ हाल ही में उन्होंने एक बयान में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उनके इस बयान ने न सिर्फ़ लोगों को हैरान किया बल्कि मानवीय सोच और विकास पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ‘हम सभी असल में बाइसेक्सुअल हैं।’ उन्होंने यह बात एक मीडिया हाउस को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू में स्वरा ने कहा कि अगर इंसान को उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए, तो हर कोई बाइसेक्सुअल होगा। उनके इस वीडियो पर कई यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दे रहे हैं।

मैं डिंपल यादव को पसंद करती हूँ…

उन्होंने आगे कहा, “हज़ारों सालों से समाज ने विषमलैंगिकता (पुरुष और महिला के बीच संबंध) को सामान्य माना है।” उन्होंने कहा कि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए इस विचार को ज़रूरी बनाया गया और इसलिए इसे आदर्श माना गया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें डिंपल यादव पर बहुत बड़ा क्रश है। हालाँकि, स्वरा के इस बयान के पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं था। इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।