क्या Virgin हैं Salman Khan? करण जौहर ने सुपरस्टार से किया ऐसा सवाल; शर्म से पानी-पानी हो गए भाईजान

Coffee With Karan | Salman Khan: करण जौहर ‘कॉफी विद करण’ को उसके नौवें सीज़न के लिए वापस ला रहे हैं, लेकिन इस बार, यह पॉपुलर चैट शो शो खत्म होने की तैयारी कर रहा है. सलमान खान ने फिनाले सीज़न की शुरुआत इसके पहले गेस्ट के तौर पर करी, जिसका एपिसोड कल JioHotstar पर स्ट्रीम हुआ. शो में सुपरस्टार और फिल्ममेकर के बीच खुलकर बातचीत हुई है, जिसमें मज़ेदार मज़ाक, उनके पिछले अपीयरेंस की याद और एक ऐसा सवाल है जो सालों से सलमान का पीछा कर रहा है. सलमान को एक ‘समझदार’ आदमी के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए, करण जौहर ने उनके अब वायरल हो चुके कमेंट, ‘इट्स डन, ब्रो’ को याद किया. यह रेफरेंस सलमान के सोशल मीडिया पोस्ट का है जिसमें उन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुलाई में Gen Z प्रोटेस्ट के दौरान अपना अनशन खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी.

क्या वर्जन हैं सलमान ?

इस बीच, सलमान ने होस्ट के लिए अपनी टीज़िंग का भी प्लान बनाया है. करण के ‘कॉफ़ी विद करण’ के खत्म होने का ज़िक्र करने के बाद, एक्टर ‘कॉफ़ी विद सलमान’ शुरू करने का मज़ाक उड़ाते हैं. वो करण पर यह कहकर सेलिब्रिटीज़ को शो में आने के लिए मनाने का भी मज़ाक उड़ाते हैं कि यह आखिरी सीज़न है. हालाँकि, करण जल्द ही अपने गेस्ट पर एक सवाल से बात पलट देते हैं जो बातचीत को उनके पहली बार साथ आने पर वापस ले जाता है. करण जौहर ने पूछा, “क्या तुम अभी भी वर्जिन हो?” “कंट्रोल, मेरे भाई, कंट्रोल,” सलमान ने अपने जवाब में रवि किशन की नकल की. ​​यह सवाल 2013 में ‘कॉफ़ी विद करण’ के सीज़न 4 में सलमान के पहले शो की याद दिलाता है. उस समय, करण ने एक्टर से यही सवाल पूछा था, जिस पर सलमान ने जवाब दिया था, “हाँ, मैं वर्जिन हूँ,” और कहा था कि वो खुद को शादी के लिए बचा रहे हैं. करण ने बाद में साफ़ किया कि सलमान ने यह जवाब सीरियस कन्फेशन के बजाय मज़ाक के तौर पर सीधे चेहरे से दिया था.

Karan Johar to Salman Khan: “Aamir said he’d tie your hands and feet and get you married!” Bhai: “What about me? I’m doing just fine!” Karan: “Are you still a virgin?” Bhai: “Karan, my bedroom is private. Your living room is the entire country! ” BHAI’S PRIVACY RULES ARE DIFFERENT! #SalmanKhan #KaranJohar #AamirKhan #BollywoodViral #Bhaiजान — Amit Karn (@amitkarn99) October 14, 2026

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सलमान को लेकर क्या बोले कर्ण

सलमान, करण की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ से एक यादगार लाइन लेते हुए फिल्ममेकर से कहते हैं, “तुसी ना जाओ, करण (प्लीज़ मत जाओ, करण).” एक और सोचने वाले पल में, करण सलमान की तारीफ़ करते हैं कि वो शांत और सुलझे हुए लग रहे हैं. एक्टर जवाब देते हैं, “मैंने लोगों को जो सलाह दी, एक समय ऐसा आया जब मुझे अपनी ही सलाह माननी पड़ी.”

30 सितंबर को, करण ने शो के साथ अपने 22 साल के जुड़ाव को दिखाते हुए एक इमोशनल वीडियो के साथ ‘कॉफ़ी विद करण’ के नौवें और आखिरी सीज़न की घोषणा की. उन्होंने सीरीज़ के शुरुआती दिनों को याद किया और याद किया कि कैसे उनके पिता, प्रोड्यूसर यश जौहर ने 2004 में जब उन्होंने पहली बार एक टॉक शो होस्ट करने का प्रपोज़ल दिया था, तो इस आइडिया पर सवाल उठाया था.

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