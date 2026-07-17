Home > मनोरंजन > क्या ‘प्रलय’ के लिए अपना लुक चेंज कर रहे हैं रणवीर सिंह? सनग्लासेस और मास्क से चेहरे को छिपाये नजर आये ‘धुरंधर’ एक्टर

क्या ‘प्रलय’ के लिए अपना लुक चेंज कर रहे हैं रणवीर सिंह? सनग्लासेस और मास्क से चेहरे को छिपाये नजर आये ‘धुरंधर’ एक्टर

हाल ही में सुपरस्टार रणवीर सिंह को फिल्म निर्माता हंसल मेहता के बांद्रा स्थित कार्यालय से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ निकलते हुए देखा गया. उन्होंने अपना चेहरा मास्क और टोपी से पूरी तरह छिपा रखा था. खबरों के अनुसार वो अपनी अगली फिल्म प्रलय में अपने लुक को छिपाने के लिए चेहरा ढके हुए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 17, 2026 5:28:28 PM IST

रणवीर सिंह
रणवीर सिंह


Ranveer Singh New Look: रणवीर सिंह जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए तो मशहूर हैं ही, साथ ही एक चीज जो उनके बारे में और मशहूर है, वो है उनका लुक. लगभग हर फिल्म में उनका एक अलग ही लुक रहता है. 

हाल ही में धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को बांद्रा की फिल्म सिटी में फिल्म निर्माता हंसल मेहता के कार्यालय से बाहर निकलते हुए बेहद सुरक्षित लुक में देखा गया.

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चेहरे को छिपाते नजर आये रणवीर सिंह 

हाल ही में रणवीर सिंह को हंसल मेहता के दफ्तर के बाहर देखा गया, लेकिन उनके ऑफिस से निकलते समय रणवीर ने पूरी गोपनीयता बनाए रखने का फैसला किया. ब्लैक कलर के कैजुअल कपड़ों में उन्होंने अपने चेहरे को काली टोपी, बड़े सनग्लासेस और पूरे चेहरे को ढकने वाले मास्क से अच्छी तरह से ढका हुआ था. कार में बैठने से पहले उन्होंने एक भी पोज़ दिए बिना या अपना मास्क हटाए बिना ही इंतज़ार कर रहे सभी पैपराज़ी से खुद को बचा लिया.

प्रलय से संबंध 

प्रलय रणवीर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रयोगात्मक परियोजनाओं में से एक साबित हो रही है, यह सर्वनाश के बाद की और विज्ञान कथा पर आधारित हॉरर फिल्म बनाने का उनका पहला प्रयास है. इस फिल्म का बजट ₹300 करोड़ है, जो रणवीर सिंह के लिए इसे बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट बनाता है. फिल्म पुर्तगाली उपन्यासकार जोस सारामागो के विश्वप्रसिद्ध उपन्यास ‘ब्लाइंडनेस’ से प्रेरित है और ज़ोंबी सर्वनाश से त्रस्त मुंबई शहर की कहानी बयां करती है. फिल्म एक ऐसे दंपत्ति की कहानी है जो हर मुश्किल का सामना करते हुए जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. प्रोडक्शन से जुड़ी जानकारी के अनुसार, रणवीर अगस्त 2026 में पहले व्यापक शूटिंग शेड्यूल की शुरुआत करने वाले हैं , जिसमें से अधिकांश शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी.

Tags: bollywoodentertainmentranveer singh
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