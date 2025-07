Ramayana की ‘मंथरा’ रियल लाइफ में हैं ‘पैसों की लालची’? वेब सीरीज में किए है कई तरह के रोल

Sheeba Chaddha Will Play The Role Of 'Manthra' In Ramayana: बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी सुर्खियों में है, इस फिल्म में एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में और साउथ के सुपरस्टार यश रावण के पावरफुल किरदार में नजर आने वाले हैं।दोनों एक्टर के लुक का पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी स्टारकास्ट भी धीरे-धीरे सामने आ रही है।