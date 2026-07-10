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Raghav Shehnaaz Gill Dating: क्या राघव शहनाज गिल को कर रहे हैं डेट? हाथ पकड़ अपनी ओर खींचते दिखे एक्टर; आखिर क्या है माजरा!

Raghav Juyal Shehnaaz Gill Dating: हाल ही में एक इवेंट में साथ देखे जाने के बाद एक्टर राघव जुयाल और शहनाज गिल के बारे में अफवाहें फिर से शुरू हो गई हैं; उनके बीच की गर्मजोशी भरी बातचीत ने सबका ध्यान खींचा. पैपराज़ी द्वारा शेयर किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

By: Heena Khan | Published: July 10, 2026 10:45:10 AM IST

shehnaaz and raghav dating rumours
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Raghav Juyal Shehnaaz Gill Dating: हाल ही में एक इवेंट में साथ देखे जाने के बाद एक्टर राघव जुयाल और शहनाज गिल के बारे में अफवाहें फिर से शुरू हो गई हैं; उनके बीच की गर्मजोशी भरी बातचीत ने सबका ध्यान खींचा. पैपराज़ी द्वारा शेयर किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे फैंस को यकीन हो गया है कि दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो सकता है. हालांकि राघव या शहनाज में से किसी ने भी डेटिंग की अटकलों पर कोई बात नहीं की है, लेकिन उनके हालिया अपीयरेंस ने ऑनलाइन फिर से काफी चर्चा छेड़ दी है.

राघव जुयाल और शहनाज गिल वायरल 

वायरल क्लिप्स में, राघव और शहनाज को एक इवेंट में शामिल होने के बाद साथ में वेन्यू से निकलते हुए देखा गया. भीड़ और फोटोग्राफर्स के लगातार ध्यान के बीच, राघव को शहनाज का हाथ पकड़े हुए देखा गया, जब वे सावधानी से अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे. फैंस ने देखा कि भीड़ में चलते हुए उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, एक ऐसा जेस्चर जिसे कई लोगों ने प्रोटेक्टिव और केयरिंग माना.

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हाथ पकड़ खींचा 

जब वे कार की ओर बढ़ रहे थे, तो राघव, जो पहले ही अंदर अपनी सीट पर बैठ चुके थे, उन्होंने शहनाज का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भीड़ के बीच से उन्हें अपनी ओर खींचा. फिर उन्होंने धीरे से उन्हें अपने करीब खींचा और कार के चलने से पहले उनके बगल में बैठने के लिए जगह बनाई. पैपराज़ी द्वारा कैद किया गया यह छोटा लेकिन करीबी पल तेज़ी से वायरल हो गया, और फैंस फिर से अटकलें लगाने लगे कि दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो सकता है.

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Tags: bollywoodRaghav juyalshehnaaz gill
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