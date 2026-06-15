अरिजीत सिंह के नक्शेकदम पर हैं प्रीतम? इंस्टाग्राम पोस्ट से सिंगर ने दिया इशारा; लिखा- ‘नए सफर…’

हाल ही में 14 जून को बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रबोर्ती ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया है. इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और अपने फैंस को धन्यवाद दिया.

अपनी पोस्ट में प्रीतम ने संगीत की दुनिया से एक लंबा ब्रेक लेने का इशारा भी किया, जिससे फैंस के बीच उनके संन्यास लेने को लेकर हलचल मच गई है. बता दें कि कुछ समय पहले दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह ने भी प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया था.

क्या संगीत से संन्यास लेंगे प्रीतम?

प्रीतम चक्रबोर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि वह अब जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहते हैं. उन्होंने लिखा, ‘मुख्यधारा बॉलीवुड संगीत का सफर बहुत शानदार रहा है, लेकिन अब वह कुछ साल खुद को तोहफे में देना चाहते हैं. वह उन चीजों को समय देना चाहते हैं, जिन्हें उन्होंने काम के चक्कर में पीछे छोड़ दिया था. वह अब अनजाने और नए रास्तों पर निकलना चाहते हैं.”

फैंस की प्रतिक्रिया

प्रीतम के इस पोस्ट के बाद से फैंस में चिंता और उत्सुकता का माहौल है. लोगों को लग रहा है कि वह बॉलीवुड संगीत से संन्यास ले रहे हैं. अभी कुछ महीनों पहले ही मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने भी प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेने की बात कही थी, इसलिए फैंस प्रीतम के पोस्ट को देखकर थोड़े निराश हैं. कुछ फैंस का कहना है कि वह अब प्रीतम और अरिजीत की जोड़ी को मिस करेंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ फैंस उनके इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आने की उम्मीद भी कर रहे हैं.