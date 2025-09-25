क्या प्रभास की चाल के आगे निकल गई दीपिका पादुकोण की अकड़? दो बड़ी फिल्मों से कटा पत्ता!

Deepika Padukone out from two movies: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इस साल दो बड़ी फिल्मों से हाथ धो चुकी हैं. दीपिका के नखरों से परेशान होकर पहले संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें फिल्म ‘स्पिरिट’ से बाहर निकाला तो अब नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2 (Kalki 2) से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इन दोनों ही फिल्मों से बाहर होने के बाद दीपिका के करियर पर सवाल उठने लगे हैं. वैसे, इन दोनों फिल्मों से निकाले जाने का दीपिका भले ही कोई भी तर्क दें लेकिन एक चीज़ पर सबका ध्यान जा रहा है. इन दोनों ही फिल्मों में कॉमन बात ये है कि इनमें दीपिका के साथ साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) कास्ट किए गए थे. ऐसे में ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या दीपिका को इन दोनों फिल्मों से हटवाने में प्रभास का हाथ है?

ग्रेट आंध्रा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के फैंस को लग रहा है प्रभास ने इन दोनों फिल्मों से दीपिका का पत्ता कटवाया है. कहा ये भी जा रहा है कि अगर प्रभास इस मामले में हस्तक्षेप करते तो दीपिका को फिल्मों से हाथ नहीं धोना पड़ता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. प्रभास ने इस मामले से दूरी बनाए रखी जिससे ये साफ लग रहा है कि वो भी दीपिका को फिल्म से निकाले जाने में मेकर्स के साथ खड़े हुए हैं. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से ये भी तर्क है कि आमतौर पर प्रभास फिल्म की कास्टिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर उनकी दीपिका के साथ वाली दोनों फिल्मों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है?

‘कल्कि 2′ के मेकर्स ने किया था दीपिका को हटाने का ऐलान

बता दें कि हाल ही में कल्कि 2 के मेकर्स ने एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ऐलान किया था कि दीपिका उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी. इसके पीछे मेकर्स ने तर्क दिया था कि फिल्म को काफी ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है. उन्हें दीपिका के साथ वैसी पार्टनरशिप नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इससे पहले प्रभास के साथ ही दीपिका स्पिरिट नाम की फिल्म गवां चुकी थीं.

दीपिका पर भड़क गए थे संदीप रेड्डी वांगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका ने फिल्म में काम करने से पहले कई शर्तें रख दी थीं जो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के गले नहीं उतरी. दीपिका ने आठ घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी,इसके साथ उन्होंने फीस भी बढ़ाने की बात कही थी और फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग लिया था जिसकी वजह से उन्हें फिल्म से ही बाहर निकाल दिया गया था. संदीप ने दीपिका पर डर्टी पीआर गेम्स खेलने का भी आरोप लगाया था. बहरहाल,इन दो फिल्मों से निकाले जाने के बाद दीपिका को अभी केवल शाहरुख़ खान का सहारा है जिनकी वो अगली फिल्म ‘किंग में काम कर रही हैं.