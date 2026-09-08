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गिरफ्तार हुईं मृणाल ठाकुर? हाथों में हथकड़ी और पुलिस का घेरा, वीडियो देख परेशान हुए फैंस; आखिर क्या हुआ ऐसा!

Mrunal Thakur Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री के हाथों में हथकड़ी लगी हुई दिख रही है. साथ ही वह पुलिस के घेरे के बीच में हैं. आखिर क्या है ये वीडियो?

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 8, 2026 6:05:01 PM IST

मृणाल ठाकुर के वायरल वीडियो ने चौंकाया
मृणाल ठाकुर के वायरल वीडियो ने चौंकाया


इंटरनेट पर मृणाल ठाकुर का हथकड़ी पहने वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. क्या वो वाकई में गिरफ्तार हो गईं या कुछ और है? आइए जानते हैं क्या है कि इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मृणाल ठाकुर पुलिस की गाड़ी से उतरती हैं. और उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है. उस हथकड़ी को फिल्ममेकर-एक्टर अनुराग कश्यप ने पकड़ रखा है. इतना ही नहीं, दो पुलिस वालों भी उतरते हैं. देखने से लग रहा है कि यह किसी फिल्म का सीन है या किसी प्रमोशन का. यह वीडियो सच नहीं, सिर्फ एक पीआर स्टंट है. 

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नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि ये काफी पुराना वीडियो है. इसे उन्होंने 3 महीने पहले देखा था. वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘मूवी की शूटिंग चल रही है.’ कुछ ने इस वीडियो को देखकर हंसने वाला इमोजी शेयर किया है. इसके अलावा अन्य लोग कह रहे हैं कि ये सब वायरल होने का तरीका है. 

मृणाल ठाकुर का वर्कफ्रंट

मृणाल ठाकुर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार फिल्म ‘डकैत: एक प्रेम कथा ‘ में देखा गया था.शेनिल देव द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, इस फिल्म ने कुछ खास कमाई नहीं की थी. 

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Tags: home-hero-pos-5Mrunal Thakur Viral Video
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