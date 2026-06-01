क्या एपी ढिल्लो को डेट कर रही हैं क्रिस्टल डीसूजा? ‘देसी ब्लिंग’ शो से क्या है कनेक्शन, इंस्टाग्राम स्टोरी ने बढ़ाईं अटकलें

लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा, देसी ब्लिंग के प्रतियोगी एपी ढिल्लों के साथ डेटिंग की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में हैं. एक वायरल वीडियो के बाद, क्रिस्टल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह एक व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए हैं.

हालांकि तस्वीर में उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अटकलें लगने लगीं कि क्रिस्टल के बगल में खड़ा व्यक्ति एपी ढिल्लों ही हैं. ऐसा माना जा रहा है कि क्रिस्टल ने अपने प्यार को शायद सॉफ्ट लॉन्च किया है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई अटकलें

यह अटकलें एक वायरल वीडियो के बाद सामने आईं, जिसमें एपी ढिल्लों और क्रिस्टल को दोस्तों के साथ पोज देते हुए देखा गया है. वीडियो में, ढिल्लों क्रिस्टल के गाल पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनके बीच प्रेम संबंध पनपने की अफवाहें फैल गईं. ये अफवाहें उन खबरों के कुछ महीनों बाद सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया था कि क्रिस्टल ने रेस्तरां मालिक गुलाम गौस दीवानी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है. हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कुछ फैंस ने गौर किया कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तो इस बारे में चर्चा ने जोर पकड़ लिया.

एपी ढिल्लों कौन हैं?

एपी को हाल ही में नेटफ्लिक्स की रियलिटी सीरीज़ ‘देसी ब्लिंग’ के ज़रिए पहचान मिली. शो में उन्हें पामेला सेरेना के पूर्व प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया था. हालांकि अब वे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और इमोशनल बातचीत सीरीज़ के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बन गई. इस रियलिटी शो के अलावा, एपी दुबई में अपने लग्जरी कार व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हैं. खबरों के अनुसार, वे एपी सुपर कार्स नामक कंपनी चलाते हैं, जो प्रीमियम वाहनों और किराये की सेवाओं का कारोबार करती है.