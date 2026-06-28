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कृति सेनन के Rumored बॉयफ्रेंड किसी और को कर रहे हैं डेट? कबीर बहिया के साथ हुआ एक्ट्रेस का ब्रेकअप? जानें क्या है मामला

हाल ही में कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को किसी और लड़की के साथ देखा गया, जिसके बाद से इंटरनेट पर दोनों के अलग होने की खबरें चल रही हैं. आइये जानते हैं कि इस वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई क्या है?

By: Shivangi Shukla | Published: June 28, 2026 12:04:41 PM IST

कृति सेनन के Rumored बॉयफ्रेंड किसी और को कर रहे हैं डेट?
कृति सेनन के Rumored बॉयफ्रेंड किसी और को कर रहे हैं डेट?


कृति सैनन और बिजनेसमैन कबीर बहिया के बीच अफेयर की अफवाहें काफी समय से सुर्खियों में हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी डेटिंग की अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन उन्हें अक्सर साथ देखा गया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बनी हुई है. 

लेकिन पिछले कुछ दिनों में कबीर की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें वह एक दूसरी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं. इससे फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या दोनों में ब्रेकअप हो गया है.

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क्या है पूरा मामला?

रेडिट पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कबीर को किसी और लड़की के साथ देखा जा सकता है. जल्द ही ये तस्वीर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगी, जिसके बाद कई यूजर्स दावा करने लगे कि अभिनेत्री और कबीर का रिश्ता टूट गया है. हालांकि, ब्रेकअप की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. कबीर के करीबी एक सूत्र ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वायरल तस्वीर को पूरी तरह से गलत समझा गया है. उनका कहना है, “कबीर की लड़की के साथ ऑनलाइन प्रसारित हो रही तस्वीर को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है. वह उनकी पारिवारिक मित्र हैं, जिन्हें वह बहन की तरह मानते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं.” 

कई जगह साथ दिखे कृति और कबीर 

पिछले एक साल में कृति सैनन और कबीर बहिया ने साथ में कई बार नज़र आकर अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों को हवा दी है. कृति के जन्मदिन के  सेलिब्रेशन के दौरान उन्हें ग्रीस में छुट्टियां मनाते देखा गया था. इसके अलावा कबीर; कृति की बहन नूपुर सैनन की निजी शादी की रस्मों में भी शामिल हुए थे. उन्हें डिनर पार्टियों और पारिवारिक समारोहों में भी साथ देखा गया है.

काम के मोर्चे पर बात करें तो इन दिनों कृति की नवीनतम फिल्म ‘कॉकटेल 2’ सिनेमाघरों में चल रही है. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी अभिनीत ‘कॉकटेल ‘ (2012) का सीक्वल है.

Tags: bollywoodentertainmentkriti sanon
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