क्या ये साउथ की हिट फिल्म की कॉपी है टाइगर श्रॉफ की Baaghi 4? क्यों उठ रहे सवाल

Baaghi 4 Remake Of Tamil Film: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म ‘बागी 4’ (Baaghi 4) अभी से चर्चा और विवादों के घेरे में है। फिल्म रिलीज होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह कहानी कहीं पहले देखी हुई तो नहीं? कई लोगों का मानना है कि इसके प्लॉट में साउथ की एक फिल्म जैसी झलक दिखाई देती है।

दरअसल, चर्चा हो रही है 2013 में रिलीज हुई तमिल फिल्म (Tamil Film) ‘Ainthu Ainthu Ainthu (555)’ की। इस फिल्म में एक शख्स अपनी प्रेमिका को हादसे में खोने के बाद जब सच्चाई की तहकीकात करता है तो उसे अजीब खुलासों का सामना करना पड़ता है। वहीं, ‘बागी 4’ में भी टाइगर श्रॉफ का किरदार अपनी प्रेमिका को खोने और फिर रहस्यमयी घटनाओं में उलझने के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है।

तमिल फिल्म ‘Ainthu Ainthu Ainthu’ की कहानी

इस फिल्म में अरविंद नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड लियाना को एक कार एक्सीडेंट में खो देता है। हादसे के बाद जब वह लियाना के बारे में लोगों से बात करता है तो हर कोई यही कहता है कि ऐसी कोई लड़की कभी थी ही नहीं। ये बातें सुनकर अरविंद खुद पर शक करने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि चितरंजन नाम का शख्स उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। सच्चाई ये होती है कि लियाना जिंदा है, लेकिन चितरंजन की दिवंगत प्रेमिका पायल हूबहू लियाना जैसी दिखती थी। इसी वजह से चितरंजन लियाना को पाना चाहता है और पूरी साजिश रचता है।

‘बागी 4’ की कहानी

इस फिल्म में रॉनी (टाइगर श्रॉफ) एक हादसे के बाद कोमा से बाहर आता है। उसे विश्वास है कि उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा उस एक्सीडेंट में मारी गई है। लेकिन, जब वह उसके बारे में बताता है तो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे भ्रम मानते हैं। आगे चलकर रॉनी को सच्चाई पता लगती है कि अलीशा जिंदा है और पूरी कहानी उसके दुश्मन चाको ने गढ़ी थी ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़ा जा सके।

तमिल फिल्म का रीमेक?

यही समानता दर्शकों के बीच सवाल खड़े कर रही है कि क्या ‘बागी 4’ वास्तव में उसी तमिल फिल्म का रीमेक है? हालांकि, फिल्म के निर्देशक ए. हर्षा ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि यह फिल्म रीमेक नहीं है। उनके मुताबिक, ‘बागी 4’ एक डार्क, इमोशनल और एक्शन से भरपूर नई कहानी है, जिसे टाइगर श्रॉफ के लिए खास तौर पर लिखा गया है।

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की स्टारकास्ट, टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीक्वेंसेज और इंटेंस प्लॉट को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि ‘बागी 4’ फ्रैंचाइजी के अब तक के सबसे बड़े स्केल पर बनी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे रीमेक मानते हैं या एक ओरिजिनल थ्रिलर के तौर पर स्वीकार करते हैं।