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Ayesha Khan Engagement: फिंगर में डायमंड रिंग, बाहों में ‘मिस्ट्री मैन’! धुरंधर फेम आयशा खान की जिंदगी में आया कौन? तस्वीरें की शेयर

Ayesha Khan Engagement: Bigg Boss Season 17 में मुनावर के राज खोलने आईं आयशा खान अब  लोगों के दिलों में राज करती हैं. अपने कर्वी फिगर और अपने डांस से उन्होंने फैंस को अपना दीवाना बनाया. वहीँ फिर धुरंधर का आइटम गाना 'Shararat' कर वो रातों रात मशहूर हो गईं.

By: Heena Khan | Published: August 19, 2026 6:00:13 AM IST

ayesha khan engagement
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Ayesha Khan Engagement: Bigg Boss Season 17 में मुनावर के राज खोलने आईं आयशा खान अब  लोगों के दिलों में राज करती हैं. अपने कर्वी फिगर और अपने डांस से उन्होंने फैंस को अपना दीवाना बनाया. वहीँ फिर धुरंधर का आइटम गाना ‘Shararat’ कर वो रातों रात मशहूर हो गईं. ‘धुरंधर’ फेम एक्ट्रेस, जिन्होंने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म के हिट गाने ‘शरारत’ में अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा था, उन्होंने अब एक मिस्ट्री मैन के साथ कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. इस पोस्ट में एक बहुत ही आकर्षक डायमंड रिंग भी दिख रही है. ज़ाहिर है, फैंस सोच रहे हैं- क्या आयशा ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है? इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है.

क्या सच में हो गई सगाई 

अपने मिस्ट्री मैन का चेहरा छिपाते हुए, आयशा ने इन शानदार तस्वीरों से फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया. हालांकि डायमंड रिंग ने सगाई की अफवाहों को हवा दी, लेकिन उनके कैप्शन से पता चलता है कि पोस्ट में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा कुछ हो सकता है. ऐसा लगता है कि यह किसी ज्वेलरी ब्रांड के फोटोशूट का हिस्सा है, हालांकि आयशा ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है. इस सस्पेंस को और बढ़ाते हुए, बिग बॉस 17 फेम एक्ट्रेस ने पोस्ट का कैप्शन बस इतना ही लिखा, ‘एक सपना.’

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एक गाने से रातों-रात हुईं मशहूर 

आयशा खान को ‘धुरंधर’ के चार्टबस्टर गाने ‘शरारत’ में काम करने के बाद बहुत लोकप्रियता मिली, जिसमें क्रिस्टल डिसूज़ा भी थीं. उस समय पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में, आयशा ने उस शूट के बारे में खुलकर बात की थी जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला था. ‘शूटिंग दो दिन चली. यह बहुत हेक्टिक था, शूटिंग के दौरान मेरे पीरियड्स चल रहे थे, और आप जानते हैं कि आप अपनी बेस्ट नहीं दिखतीं क्योंकि आप ब्लोटेड महसूस करती हैं और आप अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं होतीं. काश, मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में होती. दो दिनों में बहुत सारा काम था. हमारे पास समय कम था. हम बहुत थक गए थे, इतना डांस करने के बाद हमारी हड्डियां दुख रही थीं. मैं बहुत भावुक महसूस कर रही थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो शायद मेरी भावनाएं मुझ पर ज़्यादा हावी हो रही थीं. इसलिए, मैं खुद को रोक नहीं पाई और बस रो पड़ी. वो खुशी के आंसू थे.’

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