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9 बच्चों के बाप बनेंगे Armaan Malik! क्या फिर प्रेग्नेंट हैं पायल और कृतिका; दे दी बड़ी खुशखबरी

Armaan Malik Wives Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. अब मलिक परिवार की तरफ से एक बार फिर गुड न्यूज की हिंट मिली है. अरमान की पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक ने अपने नए व्लॉग में घर में जल्द ही एक नए मेहमान के आने का संकेत दिया है.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 10:01:33 AM IST

armaan malik wife pregnant
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Armaan Malik Wives Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. अब मलिक परिवार की तरफ से एक बार फिर गुड न्यूज की हिंट मिली है. अरमान की पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक ने अपने नए व्लॉग में घर में जल्द ही एक नए मेहमान के आने का संकेत दिया है. हालांकि, दोनों में से कौन प्रेग्नेंट है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है.

केक पर लिखा था ‘Baby Coming Soon’

पायल और कृतिका के व्लॉग में एक केक दिखाई दिया, जिस पर ‘Baby Coming Soon’ लिखा था. इसके बाद दोनों की प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
पायल ने बताया कि गुड न्यूज जरूर है, लेकिन यह पायल की तरफ से है, कृतिका की तरफ से है या दोनों की तरफ से, इसका खुलासा अभी नहीं किया जाएगा. कृतिका ने भी संकेत दिया कि दोनों में से किसी एक की तरफ से गुड न्यूज हो सकती है. व्लॉग में यह भी बताया गया कि अभी तीन महीने पूरे नहीं हुए हैं. पायल और कृतिका ने कहा कि तीन महीने पूरे होने के बाद ही बताया जाएगा कि आखिर गुड न्यूज किसकी है.

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क्या अरमान मलिक बनेंगे 9 बच्चों के पिता?

व्लॉग में बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए. पायल ने कृतिका से पूछा कि केक पर चार कैंडल क्यों लगाई गई हैं. इस पर मजाक में चार बच्चों के आने की बात भी हुई. अरमान मलिक के पहले से ही पांच बच्चे हैं. अगर चार और बच्चे आते हैं, तो उनके बच्चों की संख्या 9 हो जाएगी. हालांकि, यह सिर्फ मजाक और चर्चा का हिस्सा था. अरमान मलिक के फिलहाल पांच बच्चे हैं. पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं चिरायु मलिक, अयान, तूबा और रुद्र मलिक. वहीं, कृतिका मलिक से उनका एक बेटा जैद मलिक है.

बड़ा घर या फार्महाउस लेने की तैयारी

परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण उनका मौजूदा घर छोटा पड़ रहा है. कृतिका ने व्लॉग में बताया कि अब परिवार के लिए बड़ा विला या फार्महाउस लेने का विचार किया जा रहा है. फिलहाल पायल और कृतिका ने प्रेग्नेंसी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में यह साफ नहीं है कि पायल प्रेग्नेंट हैं, कृतिका प्रेग्नेंट हैं या दोनों ही गुड न्यूज देने वाली हैं. अब फैंस को तीन महीने पूरे होने का इंतजार है.

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Tags: armaan malikhome-hero-pos-8Youtuber
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