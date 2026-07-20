साहिबा बाली को डेट कर रहे हैं अर्जुन कपूर? IND vs ENG मैच में साथ में दिखे दोनों, वायरल फोटो पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

अर्जुन कपूर और साहिबा बाली रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक साथ देखे गए, जिसके बाद से दोनों सोशल मीडिया पर छाये हुए हैं.

उनकी साथ में मौजूदगी से सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की अफवाहें सुर्खियां बटोर रही हैं. अब, साहिबा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए इन अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है.

साहिबा बाली ने शेयर की फोटो

साहिबा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लॉर्ड्स में अर्जुन कपूर के साथ पोज़ देते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की, डेटिंग की अफवाहों पर सीधे जवाब देने के बजाय, उन्होंने एक दिलचस्प तरीका अपनाया और पोस्ट को कैप्शन दिया, “हर बात पर विश्वास न करें, भाग 2.”

साहिबा ने पोस्ट को “भाग 2” क्यों कहा, इसके पीछे एक खास वजह थी. अर्जुन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने से ठीक पहले, साहिबा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपलोड किया था, जिसमें उन्हें गलती से अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बता दिया गया था. इस गड़बड़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, “हर बात पर विश्वास मत करो, भाग 1.”

कौन हैं साहिबा बाली

साहिबा बाली ने इम्तियाज अली की 2018 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘लैला मजनू’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने ‘बार्ड ऑफ ब्लड’ , ‘अमर सिंह चमकीला’ जैसी फिल्मों में काम किया है. एक्टिंग के अलावा, साहिबा कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट और ब्रांड कोलैबोरेशन के माध्यम से डिजिटल जगत में भी एक्टिव रहती हैं. वहीं, अर्जुन कपूर पहले मलाइका अरोरा के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों ने 2018 में डेटिंग शुरू की थी और 2024 में अलग होने की खबरों से पहले वे बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक रहे थे.