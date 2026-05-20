क्या अस्पताल में भर्ती हैं अमिताभ बच्चन? इंटरनेट पर वायरल खबर ने बढ़ाई फैंस की चिंता, बिग बी ने दिया बड़ा अपडेट

Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन 83 वर्ष की उम्र में भी मनोरंजन जगत में खूब एक्टिव हैं. अब एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कि बिग बी 16 मई से अस्पताल में भर्ती है. आखिर क्या है इस खबर का सच? बिग बी ने खुद इस बात पर प्रतिक्रिया दी है. चलिए जानते हैं.

क्या उड़ी थी अफवाह?

बीते मंगलवार यानी 19 मई को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन को पेट संबंधी समस्याओं के कारण 16 मई से नानावती अस्पताल के वीआईपी विंग में भर्ती कराया गया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में उनसे मिलने आए थे.

क्या है सच्चाई?

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन शनिवार को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नानावती अस्पताल गए थे. साथ ही बताया गया कि बिग बी हर महीने जांच कराते हैं. जांच पूरी होने के बाद वह उसी दिन अपने घर लौट आए थे. सूत्रों के मुताबिक, उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर पूरी तरह गलत है. बताया गया कि अमिताभ बच्चन पूरी तरह स्वस्थ हैं और अगले दिन उन्हें जलसा से जनक तक खुद कार चलाते हुए भी देखा गया था. फिलहाल वह अपने घर पर ही हैं.

अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा?

अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर फैली खबरों ने उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों को चिंतित कर दिया. बढ़ती अटकलों के बीच बिग बी ने ब्लॉग पर एक नया पोस्ट साझा किया. हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं की. अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर एक कविता साझा की, उसमें लिखा, ‘चील जब होवे शांत तो भैया, तोते बोलन सुरु करें इर बिर फटते, कहां, चल हमौ, पिलावे सुरु करें. बाजरे दी रोटी खा दी, फू पड़ियों दा, साग रे मुंह में डालन लगई जैसे, बोलन लगे काग रे.’

अमिताभ बच्चन की आगामी फिल्म

अमिताभ बच्चन की आगामी फिल्म की बात करें, तो वह साइंस फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ के सीक्वल में नजर आएंगे. इस फिल्म में वे अश्वत्थामा का किरदार फिर से निभाएंगे. इसके अलावा एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में जटायु के रोल में भी नजर आने वाले हैं.

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