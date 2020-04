नई दिल्ली:Irrfan Khan died: बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है. इरफान 53 वर्ष के थे. मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था. मंगलवार देर शाम इरफान खान के प्रवक्ता ने मीडिया रिपोर्ट को बताते हुए कहा था कि, हाँ ये सच है कि इरफान ख़ान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ है. हमलोग आप सभी को उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे. अभी फ़िलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उनकी शक्ति और साहस से उन्हें अबतक इस बीमारी से लड़ने में मदद की है और हमलोग आश्वस्त हैं कि उनकी अपार इच्छा शक्ति और अपने सभी चाहने वालों की दुआओं से वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे.

कल अचानक उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये दुखद खबर आ गई. भले ही इरफान खान की जिंदगी का सफर गुजर गया हो लेकिन वो ऐसे जिए की मिसाल बन गए. इरफान खान के निधन की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर फिल्म निर्देशक शूजित सरकार ने दी. उन्होंने अपनो दोस्त इरफान के ऐसे अचानक चले जाने पर दुख जताया.

इरफान के निधन से पूरे फिल्मी जगत के साथ साथ फैंस भी शोक में हैं. बता दें कि इरफान लंबे समय से न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से बीमार चल रहे थे. 2018 में वे इसका इलाज कराने के लिए लंदन भी गए थे. पिछले साल अप्रैल में ही इरफान भारत लौटे हैं. इरफान खान ऐसे चले जाने इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है. आखिरी बार वे फिल्म अंग्रेजी मीडियम ने नजर आए थे. बता दें कि चार दिन पहले ही इरफान की मां सईदा बेगम का भी निधन हुआ था. लेकिन लॉकडाउन के कारण वह उनकी अंतिम यात्रा पर शामिल नहीं हो सके थे.

Actor Irrfan Khan passes away at Kokilaben Hospital in Mumbai while battling a rare cancer. He was surrounded by his family as he breathed his last: Statement pic.twitter.com/Ca4BcmE9KR — ANI (@ANI) April 29, 2020

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

#IrrfanKhan was truly a one of a kind actor and the magic he brought to the screen will be sorely missed. RIP. #gonetosoon — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 29, 2020

Deeply saddened to know about #IrrfanKhan demise..an actor beyond brilliant. My deepest condolences to his family, friends n all colleagues from the film industry as well.. U will always be deeply missed dearest Maqbool

RIP #IrrfanKhan 🙏🏼 pic.twitter.com/3EHHD62YIH — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) April 29, 2020

A fantastic costar, an actor par excellence ,and a beautiful human being , you are irreplaceable #irrfankhan. ⁦@irrfank⁩ We lost you too soon! Unbelievable. Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/QdEBiSUegw — Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 29, 2020

