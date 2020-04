Irrfan Khan Death Social Media Reaction: बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 वर्ष की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया है. इरफान खान लंबे समय से न्यूरोएंड्रोकाइन नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. बीते कुछ दिनों से अभिनेता की हालत काफी गंभीर थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पेट की समस्य से जूझ रहे थे. उन्हें Colon इंफेक्शन हुआ था. बॉलीवुड डायरेक्टर शुजीत सरकार ने सबसे पहले इरफान खान के निधन की खबर दी. शुजीत सरकार ने ट्वीट कर लिखा कि मेरा प्यारे दोस्त इरफान. तुम लड़े और लड़े और लड़े. मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा. हम दोबारा मिलेंगे. सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं. ओम शांति इरफान खान.

इरफान खान के निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. लोग अभिनेता द्वारा निभाए गए कई यादगार किरदारों को याद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इरफान जैसा अभिनेता अब कभी भी दोबारा नहीं आएगा. बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने ट्विटर पर इस खबर दुख व्यक्त किया है.

बॉलीवुड एक्टर और बिग बी के नाम से मशूहर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा कि इरफान खान के निधन की खबर मिली है. एक शानदार टैलेंट शानदार सहकर्मी जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में काफी योगदान दिया. वो आज हमें छोड़कर चले गए हैं और एक खालीपन छोड़ गए हैं. राजस्थान के मुखमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि देश के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक इरफान खान के निधन की खबर दुख देने वाली है. भगवान उनके परिवार को शक्ति दे. बता दें कि इरफान खान मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे.

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

I am saddened and shocked to know about the untimely demise of one of our country's most versatile actors, #IrrfanKhan. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. May God give them strength. May his soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 29, 2020

मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी इरफान खान के निधन पर दुख व्यक्त किया है. कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में इरफान खान को याद करते हुए लिखा है कि प्रथा, हासिल जैसी शुरुआती फिल्मों से आजतक भारतीय सिनेमा के प्रातिभ ग्लोबल अभिनेता, मेरे दोस्त इरफान का यूं जाना दिल तोड़ गया. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई. इक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी. यू मौत को सीने से लगाता नहीं कोई. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इरफान खान के निधन पर दुख व्यक्त किया है साथ ही उन्हें अपने समय के सबसे बेहतरीन अभिनेता बताया है. साथ ही उनके कई फैन्स ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है.

प्रथा,हासिल जैसी शुरुआती फ़िल्मों से आजतक भारतीय सिनेमा के प्रातिभ ग्लोबल अभिनेता,मेरे दोस्त इरफ़ान का यूँ जाना तोड़ गया

“रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई,

तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई !

इक बार तो ख़ुद मौत भी घबरा गई होगी,

यूँ मौत को सीने से लगाता नहीं कोई..!”😢#RIPIrfankhan pic.twitter.com/RhJgSJe8L3 — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) April 29, 2020

Such terrible news…saddened to hear about the demise of #IrrfanKhan, one of the finest actors of our time. May God give strength to his family in this difficult time 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 29, 2020

Extremely saddened by the news. #IrrfanKhan was one of the finest actors of the Indian film industry. Undoubtedly, it’s a huge loss for us! I extend my heartfelt condolences to his family and close ones. pic.twitter.com/y2JIbb8qex — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) April 29, 2020

Words shall never be enough to describe what legacy you left behind, sir. One of the best actors of Indian cinema & the finest to represent us internationally with his unmatched talent. You shall forever remain an inspiration. Condolences to Sutapa Maam & family🙏🏻#IrrfanKhan — Yami Gautam (@yamigautam) April 29, 2020

#IrrfanKhan cant believe that you will not be there tomorrow, you were the pride of Jaipur and the entire nation….I will miss you sir…One of the best actors to have ever lived in this world…RIP. you shall not be forgotten — SHAURYA BARA (@ShauryaBara) April 29, 2020

World will miss you , your brilliance RIP Irfan . Whatever roll you played you were best. #IrrfanKhan #Hollywood #Bollywood — Nilotpal Baruah (@NilotpalBaruah1) April 29, 2020

बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने दशकों लंबे अपने करियर में कई यादगारों फिल्मों में काम किया. इरफान खान की यादगार फिल्मों की बात करें तो हासिल, प्रथा, बिल्लू बारबर, पान सिंह तोमर, स्लमडॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, जूरासिक पार्क, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम थी. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बॉलीवुड और हॉलीवुड में खुद को एक सफल अभिनेता के तौर पर साबित करने का इरफान खान का यह सफर बेहद शानदार रहा.

Irrfan Khan Death- बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 53 में निधन, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली

Angrezi Medium Release On Digital Platform: इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज, कोरोना वायरस के कारण लिया गया फैसला

और पढ़ें