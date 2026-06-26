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पति धर्मेंद्र की याद से सजा है हेमा मालिनी का बंगला, किचन में नहीं मिलती किसी को एंट्री, बेटी ईशा देओल ने दिखाई आलीशान बंगले की झलक

इन दिनों हेमा मालिनी का मुंबई स्थित 54 वर्षीय घर सुर्ख़ियों में है. यह आलीशान बंगला कला और संस्कृति से परिपूर्ण है. हाल ही में उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने इस घर की एक झलक साझा की है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 26, 2026 1:09:52 PM IST

पति धर्मेंद्र की याद से सजा है हेमा मालिनी का बंगला
पति धर्मेंद्र की याद से सजा है हेमा मालिनी का बंगला


दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी का मुंबई स्थित घर बेहद खूबसूरत है, जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. उनकी बेटी ईशा देओल ने कर्ली टेल्स को इस आलीशान घर का एक दुर्लभ दौरा कराया. 

ईशा देओल अब अपनी मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ 54 साल पुराने इस आलीशान घर में रहती हैं. ईशा देओल ने बताया कि उनके घर में दो रसोई है, जिसमें से एक में सिर्फ हेमा मालिनी ही जा सकती हैं.

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कला और संस्कृति से परिपूर्ण है ड्रीमगर्ल का घर   

ईशा ने बताया कि घर कला और संस्कृति से परिपूर्ण है और उनकी मां के मूल्यों को दर्शाता है. इस आलीशान बंगले को बेज और सुनहरे रंगों में शानदार इंटीरियर सजाया गया है. फर्नीचर को उचित दूरी पर रखा गया है, जिससे घर हवादार और रोशनी से भरपूर दिखता है. घर के प्रवेश द्वार पर नृत्य मुद्राओं को दर्शाने वाली कलाकृतियां हैं, जिनके बारे में ईशा ने बताया कि ये परिवार के इस कला रूप से गहरे जुड़ाव के कारण यहां लगाई गई हैं.

ईशा ने बताया कि यह आलीशान लिविंग-कम-डांस रूम परिवार में बहुत खास है. ईशा ने बताया कि वे यहां पूजा-अर्चना, हवन और ध्यान भी करते हैं. इस कमरे में धर्मेंद्र की याद में एक स्मारक भी है. इसके अलावा यहां हेमा मालिनी के नृत्य प्रदर्शन की तस्वीरें, नृत्य से संबंधित किताबें और बहुत कुछ मौजूद है. ईशा ने बताया कि उनकी मां समेत 30 लोग आज भी इस कमरे में नृत्य करते हैं.

बाढ़ के बाद कराया गया था रिनोवेशन 

हेमा मालिनी का परिवार लंबे समय से इस घर में रह रहा है, लेकिन मूल बंगले का रिनोवेशन 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के बाद किया गया था.  वर्तमान में यह तीन-चार मंजिला इमारत है, जहां परिवार के अलग-अलग सदस्य रहते हैं. प्रत्येक मंजिल की अपनी एक अलग पहचान और विशेषता है, जो वहां रहने वालों के अनुरूप है.

हेमा मालिनी की अलग है रसोई 

हेमा मालिनी के घर में अलग-अलग रसोईघर हैं. लेकिन हेमा मालिनी का अपना एक अलग रसोईघर है, जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह मांसाहारी भोजन पकाने की अनुमति नहीं देती हैं. बता दें कि ईशा के बच्चे और उनके दादा-दादी मांसाहारी भोजन खाते हैं. उन्होंने एक फॉर्मल बैठक कक्ष दिखाया, जिसमें एक मेज है और सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं.

इसके अलावा ईशा ने ऑफिस का भी दौरा कराया, जो तस्वीरों और चित्रों से भरा हुआ है. इनमें से कुछ प्रशंसकों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि लंबे समय तक इस घर का कोई नाम नहीं था और श्री श्री रवि शंकर ने ही इसका नाम “अद्वितीय” रखने का सुझाव दिया था, जिसका अर्थ है ‘जिसके जैसा कुछ नहीं.’ 

Tags: bollywoodentertainmenthema malinihome-hero-pos-10
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