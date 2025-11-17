Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?

खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?

Armaan Malik Death Threat: हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है. साथ ही उनसे 1 करोड़ रुपये की रंगदारी की भी मांग की है. शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: November 17, 2025 10:43:46 AM IST

खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?


YouTuber Armaan Malik Death Threat: हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने एक करोड़ की रंगदारी की माग की है. जिसके बाद यूट्यूबर ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है. उन्होंने बताया कि पिछले 20 दिनों से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. अरमान ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

1 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग 

अरमान मोहाली के जीरकपुर में अपनी दो पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं. उनकी पहली बीवी पायल जल्द मां बनने वाली है. अरमान ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि “बीते 20 दिनों से उन्हें लगातार रंगदारी के लिए फोन आ रहे हैं. वह कुछ समय पहले कार्यक्रम के लिए दुबई गए थे. जिसके बाद उनके पास विदेशी नंबरों से लगातार फोन और मैसेज आ रहे हैं. जब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया तो उन लोगों ने पत्नी पायल के नंबर पर फोन कर रंगदारी की मांग की.”

परिवार को भी दी मारने की धमकी 

उन्होंने आगे बताया कि “फोन करने वालों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा. कई दिनों से वह इस तरह के फोन काल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने परिवार की चिंता होने लगी है.”

कौन है अरमान मलिक का दुश्मन? 

अरमान मलिक ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में किसी करीबी के होने का शक जाहिर किया है. क्योंकि उन्होंने जब फोन नहीं उठाया तो पहली पत्नी पायल के पास फोन आने लगे थे. उनकी पत्नी पायल के नंबर केवल करीबी लोगों के पास है. उन्होंने यह भी कहा कि फोन करने वाले ने किसी गैंगस्टर का नाम नहीं लिया है. वह केवल पैसों की मांग कर रहे हैं. पहले उन्होंने 5 करोड़ रुपये मांगे थे. उसके बाद 30 लाख की डिमांड की गई और अब 1 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. 

राजामौली ने भगवान हनुमान पर उतारा गुस्सा, भरे इवेंट में कह दिया कुछ ऐसा जिससे फैंस भी चौंक गए

परिवार की सुरक्षा का सता रहा डर 

अरमान मलिक ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है. लेकिन धमकियों के बाद उन्हें बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है. वह खुद की सुरक्षा तो कर सकते हैं. लेकिन छोटे बच्चों को ज्यादा समय के लिए कैद नहीं किया जा सकता है. उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है. 

 Salman Khan ‘धुआं’ उड़ाते कैमरे में कैद! भाईजान का 10 सेकेंड का Video तोड़ देगा फैंस का दिल

Tags: armaan malikkritika malikpayal malikpunjab
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?
खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?
खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?
खतरे में अरमान मलिक की जान, दोनों पत्नियों को सता रही पति की चिंता; आखिर कौन है यूट्यूबर का जानी दुश्मन?